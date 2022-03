Nordbaden startet Meisterschaften

Nach einem Jahr durch die CoronaPandemie erzwungenen Pause starten die nordbadischen Ringer wieder in die Meisterschaftskämpfe: Wieder einmal ist die rührige Ringerabteilung des ASV Ladenburg Ausrichter der Titelkämpfe: So werden am Samstag, 19. März, ab 10.15 Uhr in der Lobdengauhalle die baden-württembergischen Juniorenmeister in beiden Stilarten (Freistil und griechisch-römischer Stil) ermittelt. Für den ASV Ladenburg ist dies eine „Doppelveranstaltung“, denn am Sonntag werden dann in der Lobdengauhalle die nordbadischen Meister in allen Altersklassen im freien Stil ermittelt.

Parallel zu den Landesmeisterschaften hat der Präsident des NBRV Ralph-Jens Schmidt am Sonntag (ab 11 Uhr) zu einem außerordentlichen Verbandstag mit dem Schwerpunkt „Satzungsänderungen“ seine Mitgliedsvereine in die städtische Turnhalle nach Ladenburg eingeladen. Die Titelkämpfe des NBRV im griechisch-römischen Stil wird dann eine Woche später am Samstag, 26. März, die SVG Nieder-Liebersbach in ihrer Halle im Birkenauer Tal ausrichten. pw

