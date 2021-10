Nur 17 Gegentreffer sprechen für sich

Gleich im ersten Auswärtsspiel der Handball-Badenliga Frauen setzten die Brühlerinnen ein Ausrufezeichen. Sie gewannen die Partie bei der SG Heddesheim verdient mit 21:17 (11:8) . Das nackte Ergebnis zeigt bereits, weshalb die Gäste das Spiel gewannen – dank einer tadellosen Abwehrarbeit.

Schon vor Spielbeginn gab es die erste Neuerung bei der SG, das Harzverbot gehört der Vergangenheit an. Beim TVB fehlte lediglich Anja Gross. Im Gegensatz zu den Vorjahren hat Heddesheim eine jungen Truppe, die – wie immer 6:0 deckend – schnell nach vorne spielte und auch Druck auf die Gästeabwehr ausübte. Es dauerte eine Viertelstunde (5:5), bis sich die Brühler Deckung darauf eingestellt hatte. Trainerin Kerstin Siebenlist hatte die entsprechenden Lösungen parat: Aggressivität, schnelle Beine und frühzeitiges Herausrücken, um den Gastgeberinnen den Angriffsschwung zu nehmen. Das funktionierte auch recht gut, zumal auch der kämpferische Aspekt nicht zu kurz kam.

Im Brühler Angriff lief es zunächst nur bedingt effektiv. Einige Angriffe wurden vorschnell abgeschlossen oder durch ungenaue Pässe ihrer Wirkung beraubt. Erst gegen Ende der ersten Hälfte klappten die Positionsangriffe besser. Die Außen wurden nun besser in das Spiel eingebunden und erzielten selbst wichtige Treffer. Brühl war in Bezug auf Hälfte zwei gewarnt. Schon oft lag der TVB bei der SG vorne und verlor noch und auch jetzt lag klar auf der Hand, dass Heddesheim alles auf eine Karte setzen würde. Da hilft nur dagegenhalten. Das taten die Brühlerinnen auch. Allerdings gelangen die eigenen befreienden Treffer nicht, so dass die Partie beim 14:14 die Partie zu kippen drohte. Aber drei Treffer in Folge zur 17:14-Führung beruhigten aufkommende Nervosität. Auch Torhüterin Ann-Kathrin Göbel gab mit ihren Paraden dem Team weitere Sicherheit.

Brühl ließ jetzt nichts mehr anbrennen, selbst als Heddesheim Sonderbewacherinnen gegen Joceline Tomann oder Maike Renkert abstellten. Sieg geriet nicht mehr in Gefahr und war beim 21:17 Erfolg völlig verdient. Das sah auch Kerstin Siebenlist so: „Heute hat die Abwehr so gespielt, wie ich mir das vorstelle. Lediglich 17 Gegentore sprechen für sich. Im Angriff haben wir noch Luft nach oben“

TV Brühl: Göbel, Zimmermann; Li. Bühn, Henn (3), Pristl (1), Renkert (4/1), Naber (1), Kemptner (1), Maaß, Tomann, Röschel (7/3), Schneider (1), Edelmann (3).