Nur die SG Oftersheim siegreich

Region Schwetzingen. Die beiden Ketscher Vereine blieben sieglos, ebenso die SpG Heidelberg II/ Eppelheim. Nur die SG Oftersheim erzielte Zählbares.

Spvgg 06 Ketsch - SSV Waghäusel 0:4 (0:3)

Das Team aus Ketsch stellte sich aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle fast von selbst auf. Gegen den ehemaligen Oberligisten SSV Waghäusel entwickelte sich eine intensive Partie. Schon in der 8. Minute konnte Vanessa Stegmüller nach einem Eckball die Führung für die Gäste erzielen. Fast im direkten Gegenzug hatte Tamara Beigel den Ausgleich auf dem Fuß, allerdings gingen ihr nach einem sehenswerten Solo über den ganzen Platz die Kräfte aus (10.). Als wenig später die Innenverteidigerin Laura Drexler verletzt aufgeben musste, war das Spiel praktisch gelaufen, da die Spielerinnen aus Waghäusel dem Heimteam körperlich und läuferisch überlagen waren. Passungenauigkeiten und Schwächen im Mittelfeld luden die Gäste zum Toreschießen ein. Mit einem Doppelschlag durch Sina Schwind (32., 34.) gingen die Gäste zur Pause mit 3:0 in Führung. Als Felicitas Weng nach einer Flanke das 0:4 markierte, war die Partie für Ketsch gelaufen.

Spvgg 06 Ketsch II - SC Rot-Weiß Rheinau 1:2 (1:2)

Alexandra Weis brachte Rheinau mit einem Doppelpack mit 2:0 in Führung (15., 23.). Kurz vor der Pause keimte wieder Hoffnung auf, als Fee Zoe Brixner auf 1:2 verkürzen konnte (42.). Im zweiten Durchgang versuchte Ketsch II noch einmal alles, konnte aber keinen Punktgewinn mehr verbuchen.

SG Oftersheim - FC 1986 Sandhausen 2:1 (2:0)

In der ersten Halbzeit schien alles klar: die Gastgeberinnen gingen in der 4. Minute durch Antonia Hauth in Führung. Nach einer sehenswerten Kombination und einem schönen Schuss von Anna-Teresa Casciaro hieß es bereits in der 20. Minute 2:0. In der zweiten Halbzeit orientierte sich der FC 1986 Sandhausen immer mehr in Richtung des SGO-Tores, ohne anfangs jedoch gefährlich zu werden. Das Spiel der Gäste wurde giftiger, es schlichen sich unschöne Szenen ein. In eine solche unruhige Phase hinein gelang Sandhausen der Anschlusstreffer durch Luisa Machmeier (74.). In der restlichen Zeit rannte Sandhausen an, während Oftersheim erfolgreich alles aufwandte, um die Angriffe abzuwehren.

SpG Mückenloch/ Neckargemünd - Heidelb.II/ Eppelheim 5:1 (2:1)

Das ersatzgeschwächte und mit einigen angeschlagenen Spielerinnen bestückte Team aus Heidelberg/ Eppelheim fand recht schwer ins Spiel und kassierte somit früh das 1:0 durch Katarina Zawadzki (9.). Dann fingen sich die Gäste jedoch und Leia Lehmann belohnte dies mit einem Traumtor zum 1:1 (11.). Eine kurze Unaufmerksamkeit führte noch in der ersten Halbzeit zum 2:1 für die Gastgeberinnen durch Lena Schlegel (14.). Bis zur 70. Minute konnte Heidelberg II/ Eppelheim das Spiel durch starken Kampf offen halten und verpasste sogar immer wieder nur knapp den Ausgleich. Letztendlich musste das SpG-Team aber noch drei Gegentore hinnehmen (63., 74., 84.) und sich doch deutlich mit 1:5 geschlagen geben.

Die nächsten Begegnungen:

FC Finkenbachtal - SG Oftersheim (Samstag, 17 Uhr), SpG Heidelberg II/ Eppelheim - SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim (Sonntag, 11:30 Uhr), SC Klinge-Seckach - Spvgg 06 Ketsch (16 Uhr), TSV Wieblingen - Spvgg 06 Ketsch II (17 Uhr)

