Nur ein erster kleiner Schritt zum Ziel

Im ersten Spiel der Relegation, die über den Abstieg aus der HandballBadenliga in die Verbandsliga entscheidet, empfing der TV Eppelheim, Achter und damit Letzter der Gruppe Nord, den TSV Rot, Fünftletzter der Gruppe Süd, zum ersten Duell, das in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird.

Der Sieger dieser Auseinandersetzung bleibt in der Badenliga, der Verlierer bekommt noch eine weitere Chance gegen einen der anderen Verlierer der ersten Relegationsrunde. Es sollte ein Schlagabtausch werden, den beide Teams mit äußerstem Willen und Einsatz führten, am Ende behielten die Hausherren knapp mit 21:19 (10:10) die Oberhand.

Somit kämpften sie sich ein kleines Polster für das Rückspiel am nächsten Wochenende in Rot heraus, entschieden ist aber sicher noch nichts, denn bekanntermaßen ist solch ein knapper Vorsprung im Handball auch sehr schnell wieder verspielt. Die Partie begann mit einem guten Start der Heimmannschaft, die bald ein 5:2 vorlegte, aber die kampfstarken Gäste – durch einige Ausfälle geschwächt – zogen nach und so ging es mit einem Unentschieden in die Pause.

Trainer sind zufrieden

Nach dem Wechsel dominierte der TVE alsbald wieder das Spielgeschehen, weil die Abwehr nun noch beherzter zupackte, sodass sich die Gastgeber etwas absetzen konnten (17:14), doch die Roter Truppe gab sich nicht auf und zeigte ihrerseits genauso volle Kampfeskraft in der Defensive. Zudem gelang ihnen mit dem Schlusspfiff noch ein kleiner Wirkungstreffer, letztlich wird erst die Endabrechnung zeigen, wie schmerzhaft dieser gegebenenfalls für den TVE oder wie wertvoll für den TSV war.

Eppelheims Trainer Robin Erb war mit der Leistung seiner Mannen jedenfalls einverstanden: „Wenn man bedenkt, dass wir die letzten Wochen nicht ein einziges Mal mit dem vollen Kader trainieren konnten, müssen wir mit dem Heimerfolg auf jeden Fall zufrieden sein. Wir sollten allerdings im Angriff noch schneller und dynamischer werden, auch wenn das das Risiko von Ballverlusten etwas erhöht.“

Sebastian Dürr, schwerpunktmäßig für die Abwehr zuständig, freute sich über die geschlossene Deckung: „Nur 19 Gegentore, das ist schon eine tolle Leistung, und das, obwohl uns mit Dane Späth und Alex Huckele kurzfristig zwei wichtige Abwehrrecken ausgefallen sind.“

TVE: Brendel, Kriechbaum; Hofmann (3), Stotz, Sauer (3),Scheffzek (2), Marz (4), Hess (1), Geier (2), Dennhardt (1), Schäfer (3), Sommer (2/2). we