Nur ein klein wenig rehabilitiert

Im vorerst letzten Spiel des TV Eppelheim in der Handball-Badenliga, dem Relegationsrückspiel gegen den Abstieg, zeigte sich das Team bei der SG Heddesheim gegenüber dem Hinspiel, das mit acht Toren Differenz verloren gegangen war, deutlich verbessert. Nach einem ausgeglichenen Spielverlauf musste sich der TV am Ende dennoch mit 25:27 (11:11) geschlagen geben und steigt somit in die Verbandsliga ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zunächst lagen die Hausherren meist mit ein oder zwei Toren in Führung, als die Eppelheimer zu allem Überfluss noch innerhalb einer Minute ein Doppelschlag traf, denn sowohl Torben Sander als auch Sebastian Scheffzek wurden mit der Roten Karte des Feldes verwiesen. Dennoch gelang es Dominik Sommer mit zwei verwandelten Siebenmetern den Anschluss bis zur Pause wieder herzustellen.

Nach dem Wechsel zeigte sich ein ähnliches Bild, der TVE blieb nicht nur dran, sondern ging dank nun besserer Chancenverwertung sogar in Führung (17:16). Diese Führung konnte einige Zeit gehalten werden, doch als mit Sebastian Metzler und dem kaum zu stoppenden Mirko Hess gleich zwei weitere Rückraumspieler mit Verletzungen ausfielen, gewannen die Hausherren wieder die Oberhand und siegten am Ende aufgrund der überlegenen Wurfkraft ihrer Schützen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit dem Spiel endete auch eine kleine Ära beim TVE, denn es war das letzte des Trainerduos Robin Erb und Sebastian Dürr. Bereits zum Ende des vergangenen Jahres hatten die Trainer ihre Entscheidung, nach vier Jahren das Amt nicht mehr fortführen zu wollen beziehungsweise zu können, mitgeteilt, wobei es bei beiden private und familiäre Gründe waren, die sie zu dieser Entscheidung bewogen haben.

Metzler folgt auf Erb und Dürr

Der TV setzt auf eine interne Lösung, wie es schon bei Erb und Dürr der Fall war. Sebastian Metzler wird das Traineramt übernehmen. Der 31-Jährige hat schon einiges an Erfahrung vorzuweisen. So führte er die zweite Mannschaft der SG Leutershausen vor drei Jahren in die Badenliga und sammelte auch bei der Drittliga-Mannschaft der SGL als Athletiktrainer Erfahrungen und verfügt über eine A-Lizenz. Zuletzt fuhr er sein Engagement als Coach vor allem deshalb zurück, weil er sich auf sein Lehramts-Referendariat konzentrierte. zg

TVE: Brendel, Kriechbaum; Späth, Stotz, Huckele, Metzler (1), Scheffzek, Marz (6), Hess (5), Geier (4), Sander (1), Schäfer (4), Sommer (4/3).

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3