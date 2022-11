Nur ein starker Beginn

Die Spvgg 06 Ketsch kam in der Partie der Fußball-Landesliga gegen HD-Kirchheim gut aus der Kabine und hatte gleich eine Doppelchance durch Benjamin Marx, der aus sechs Metern zum Abschluss kam (1.), und Aiman Kurt, der am kurzen Eck an den Pfosten köpfte (2.).

In der zwölften Minute traf Daniel Marzoll nach schöner Hereingabe von Nils Haubrich den Ball nicht richtig und vergab freistehend. „Wir müssen eigentlich mit 3:0 in Führung gehen, ehe Kirchheim überhaupt zur ersten Chance kommt“, haderte 06-Trainer Marco Rocca. Erst Gökhan Kaya erlöste den Ketscher Coach und erzielte den überfälligen Führungstreffer für die Gastgeber (27.).

Doch die kalte Dusche folgte sogleich. Nach einer eher harmlosen Situation zeigte der Unparteiische zur Verwunderung aller auf den Elfmeterpunkt und Kirchheims Jonas Rehm glich aus (37.). Per Strafstoß brachte Dane Rosenberger die Hausherren wieder in Front – 2:1 (39.). Die Heidelberger schlugen zurück. Zunächst egalisierte Marc Haffa den Spielstand erneut (45.), dann jagte Marius Klein einen Freistoß sehenswert ins Ketscher Tor zum 2:3 (45.+3).

Nach dem Seitenwechsel war Kirchheim besser im Spiel, ohne sich aber die großen Chancen zu erarbeiten. Nach einer Stunde Spielzeit nahm Ketsch die Partie wieder in die Hand und drückte auf den Ausgleich, aber mehr als eine Chance durch Leonce Eklou, der im letzten Moment am Torschuss gehindert wurde, sprang nicht mehr heraus.

Ketsch: Hauschild – Rosenberger, Kaya, Kurt, Marx, Marzoll (65. Köhler), Steffen Jung, Stephan Jung, Hinzmann, Spaqi, Haubrich (80. Eklou).

Tore: 1:0 Kaya (27.), 1:1 Rehm (37., Foulelfmeter), 2:1 Rosenberger (39., Foulelfmeter), 2:2 Haffa (45.), 2:3 Klein (45.+3).

Beste Spieler: Marx – Haffa.