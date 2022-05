Nur Eklou trifft für 06

Fußball-Landesligist Spvgg 06 Ketsch hat das Auswärtsspiel bei der DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal mit 1:2 (0:19 verloren. Die Gäste kamen gut in die Partie und bestimmten die Anfangsviertelstunde. Allerdings fehlte der Ertrag. Insbesondere der Elfmeter, den 06-Kapitän Dane Rosenberger verschoss, war ärgerlich.

Nach 15 Minuten kam Ziegelhausen-Peterstal besser ins Spiel, so dass das Geschehen weitgehend ausgeglichen verlief. Nach einem individuellen Fehlern lief Ketsch dann aber in einen Konter, den Sven Schwarz zum 1:0 für die Gastgeber nutzte. In der 40. Minute hielt Ketschs Schlussmann Jannik Hauschild sein Team mit einer starken Parade im Spiel.

Einwechslungen helfen

Nach dem Seitenwechsel ging es in beiden Strafräumen öfter heiß her. Steffen Foshag erzielte für die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal das 2:0 (56.). Mit der Einwechslung von Etienne Köhler erarbeitete sich die Spvgg 06 Ketsch ein leichtes Übergewicht, und Köhler war es, der Aluminium traf. Auch Leonce Eklou sorgte nach seiner Hereinnahme für eine weitere Belebung des Ketscher Offensivspiels. In der 77. Minute verkürzte er nach schöner Vorlage von Gökhan Kaya auf 2:1. Kurze Zeit später musste Ziegelhausens Yves Hillger mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig zum Duschen.

„Am Ende war es kein unverdienter Sieg für Ziegelhausen/Peterstal, es hätte aber durchaus auch unentschieden ausgehen können“, resümierte 06-Trainer Marco Rocca die 90 Minuten. Ketsch hielt damit den elften Tabellenplatz.

Ketsch: Hauschild – Rehberger, Rosenberger, Kaya, Kurt (58.Lenhard), Marzoll, Steffen Jung, Stephan Jung, Spaqi (58. Köhler), Haubrich (66.Eklou), Güc (65.Hinzmann). wy