Obeldobel steht goldrichtig

Es war ein weitgehend erfolgreicher Saisonauftakt für die Fußball-A-Ligisten aus dem Einzugsgebiet dieser Zeitung.

Neulußheims Sebastian Haibach (blau) schirmt in dieser Szene den Siegtorschützen von Hirschacker, Mirco Obendobel, ab. © Fischer

Bosna Mannheim – Ketsch II 0:2 (0:1)

Gegen einen tief stehenden Gegner taten sich die Ketscher lange Zeit schwer. In der 18. Minute besorgte Mark Lenhard das 1:0, nachdem er ein sehenswertes Solo aus dem Mittelfeld bis in den Strafraum hinein souverän abschloss. Im Anschluss ließen die Gäste einige Hochkaräter liegen. Erst in der 85. Minute dann die Erlösung, als Sebastian Ries nach einer schönen Einzelleistung aus fünf Metern ins kurze Eck traf zum 2:0.

Hirschacker – Neulußh. 1:0 (0:0)

Die „Hirsche“ feierten einen verdienten Auftaktsieg. Beide Mannschaften boten sich einen Abnutzungskampf. Francesco Rubino hatte in der ersten Hälfte zwei gute Gelegenheiten für die Hausherren. Nach einem Fehlpass der „Hirsche“ verbuchte aber auch Neulußheim seine Großchance vor der Pause. In der 63. Minute segelte ein Freistoß von Hirschacker aus dem Halbfeld in den Strafraum, Mirco Obeldobel stand goldrichtig und schob zum 1:0 ein.

TSG Rheinau – Rohrhof 4:1 (3:0)

Fast mit der ersten Aktion musste Fred Lorenz wegen Notbremse vom Feld. Rohrhof tat sich in Unterzahl schwer gegen das Tempo der Gastgeber, die durch einen Doppelschlag von Marcel Jakubith (31., 38.) mit 2:0 davonzogen. Kurz vor der Halbzeit dann die zweite Rote Karte für Rohrhof wegen Notbremse und kurz danach das 3:0 durch Burak Oguz (44.). Rheinau machte im zweiten Durchgang nur noch das Nötigste und setzte durch Nils Kärcher nach einem Konter das 3:0 (68.). Den Schlusspunkt der neun Rohrhöfer setzte Daniele Parisi zum 4:1-Endstand (80.).

Feudenheim – Altlußheim 2:4 (1:1)

Nach anfänglichen Problemen fing sich der SV Altlußheim nach 20 Minuten und ging mit einem 1:1 in die Pause. Nachdem der ASV Feudenheim einen zweifelhaften Elfmeter verschossen hatte, nutzte der SV Altlußheim seine Chancen eiskalt und ging durch eine geschlossene Mannschaftsleistung verdient als Sieger vom Platz.

Seckenheim – Brühl II 2:3 (0:0)

Brühl II war von Beginn an die überlegene Mannschaft, ging aber äußerst fahrlässig mit teilweise hochkarätigen Chancen um. Das sollte sich in der zweiten Spielhälfte rächen. Der FV II brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Vural Abdullah war der Nutznießer und traf zum 1:0 (48.). Die Gastgeber präsentierten sich weiter effektiv und so köpfte Samir Elmatsabene zum 2:0 ein (59.). Die Gäste zeigten sich wenig beeindruckt und drehten dank Mario Tessitore die Partie. In der 61. Minute war er zum 2:1 erfolgreich, Yannik Koch glich zum 2:2 aus (77.). Mit einem gefühlvollen Heber über den Torwart traf Tessitore zum 2:3-Endstand. vm

Ed.-Neckarheim – Oftersheim 1:2 (1:0)

Früh ging die DJK durch einen schön herausgespielten Konter durch Necmeddin Ulutas in Führung (5.) und hielt sich durch eine kämpferische Leistung bis zur Pause schadlos. Durch einen direkten Freistoß glich Marcel Weiß in der 82. Minute aus. Als sich alles mit einem Remis arrangiert hatte, legte Tristan Grün in der Nachspielzeit das zweite Tor nach zum verdienten SGO-Sieg (90.+3).