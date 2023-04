Die SpG ASV/DJK Eppelheim II tritt an diesem Mittwochabend ab 19.30 Uhr zur Nachholpartie der Fußball-Kreisklasse B bei der DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal II an. „Das wird ein sehr enges und hartes Spiel. Beide Mannschaften werden auf Sieg spielen, um noch oben dranbleiben zu können“, sagt SpG-Trainer Christian Spicocchi. „Ich hoffe auf drei Punkte und bin überzeugt, dass wir als Sieger vom Feld gehen können, wenn wir so kompakt stehen wie in den vergangenen Spielen.“ Die Eppelheimer belegen derzeit mit fünf Punkten Rückstand auf Ziegelhausen-Peterstal Platz fünf und könnten bei einem Sieg den Abstand verringern. Im Hinspiel trennten sich die Kontrahenten 1:1. wy

Info: DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal II – SpG ASV/DJK Eppelheim II (Mittwoch, 19.30 Uhr).