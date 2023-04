Österliches Spektakel

Basketball-Fest an Ostern: Insgesamt 209 Punkte sahen 2853 Zuschauer im SNP Dome – zugleich war’s die korbreichste Partie am 27. Bundesliga-Spieltag, der unter besonderen Vorzeichen stand. Denn einerseits machten die Academics Heidelberg beim 109:100 (24:22, 27:34, 26:19, 32:25) gegen Brose Bamberg weiter Werbung für ihren Boom, andererseits dürfen Mannschaft, Anhänger und Verantwortliche durchweg positiv in die Zukunft blicken. „Jetzt sind wir durch“, sagte ein Edelfan nach dem Offensivspektakel: Das Klassenziel ist nach drei Siegen in Serie (Crailsheim, Oldenburg und Bamberg) in unmittelbarer Reichweite.

Es entwickelte sich von Anfang an eine Hatz, die alles bot, was Basketball zu bieten vermag: Tempo, Hoch und Runter, pausenloser Wettbewerb um jeden Ball und jeden Zentimeter auf dem Parkett. Im Schlussviertel brachen bei Bamberg binnen vier Minuten alle Dämme, während auf Academics-Seite der bis dahin glücklose Tim Coleman urplötzlich leistungsmäßig explodierte. Von 86:90 zogen die Heidelberger auf 99:90 (37.) davon. Dieser 13:0-Lauf war zugleich der Knackpunkt eines messerscharfen Duells. Grandios agierte Max Ugrai in seinem 200. Bundesliga-Spiel. 25 Punkte in 24 Minuten Einsatzzeit sprachen für sich. „Wir haben einen sehr guten Job heute gemacht. Wir haben in der Offensive stark gespielt“, sagte Academics-Cheftrainer Joonas Iisalo.“

Academics: Washington (26/2 Dreier), Ugrai (25/3), Lasisi (23/4), McVeigh (15/3), Coleman (9/2), Griffin (6,) Kesteloot (4), Hundt (1), Würzner, Vargas, Herzog, Edwardsson. acaj