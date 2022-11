Offensiv zu schwach, um gefährlich zu sein

Die Drittliga-Handballerinnen der HSG St. Leon/ Reilingen mussten gegen den 1. FSV Mainz 05 II eine herbe und zudem unnötige 20:24 (14:10)-Niederlage einstecken. „Es reicht nicht, eine gute Abwehr zu stellen, wenn wir ab der 40. Minute aufhören, selbst Tore zu erzielen“, ist auch Trainer Daniel Weinheimer enttäuscht über die in seinen Augen verschenkten Punkte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tatsächlich hätte keiner der zahlreichen Fans in der heimischen Fritz-Mannherz-Halle nach der ersten Halbzeit geglaubt, dass die Mannschaft das Spiel noch aus der Hand geben würde. Die Abwehr hatte sich nach zehn Minuten (5:4) und den ersten drei Toren der neunfachen Mainzer Toptorschützin auf Halblinks, Rugile Bartaseviciute, stabilisiert und auch diese besser in den Griff bekommen. Im Angriff wurde nach einem Vier-Tore-Lauf die Führung auf 8:4 ausgebaut und auch über den Halbzeitpfiff (14:10) hinaus bis in die 37. Minute beim 16:12 gehalten. In der ersten Spielhälfte hätten die Gastgeber aber aufgrund zahlreicher verworfener Torchancen durchaus schon mit neun oder zehn Treffern in Führung liegen und die Vorentscheidung herbeiführen können.

Über den Vier-Tore-Abstand hinaus ließen sich die Gäste aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt jedoch nicht abschütteln, glichen in der 40. Minute aus und übernahmen beim 18:17 (48.) bis zum Ende der Partie sogar die Führung.

Mangelhafte Kombinationen

Mehr zum Thema 3. Handball-Liga Frauen Alexander Bender neuer Co-Trainer bei der HSG Mehr erfahren

Im HSG-Angriff häuften sich technische Fehler und es gelang nichts mehr. Es fand kein mannschaftliches Kombinationsspiel statt, Eins-gegen-eins-Situationen versandeten, freie Chancen bei Tempogegenstößen wurden vergeben und trotz sehr defensiver 6:0-Gästeabwehr kam nur ein einziger Wurfversuch aus der zweiten Reihe.

Ganz anders die Mainzer Rückraumakteurinnen auf den Halbpositionen, auf die die HSG-Abwehr nicht mehr offensiv aus dem 6:0-Abwehrverbund herauskam und bei denen jeder Wurf in dieser Phase zum Erfolg führte. In der 53. Minute beim 19:21 bestand zwar noch Hoffnung, aber die Gäste ließen bis zum Endstand von 24:20 keine Zweifel aufkommen, dass diese beiden Punkte nicht in Reilingen bleiben werden.

Alte Verhaltensmuster

„Wir bekommen das im Kopf irgendwie nicht hin, verfallen im letzten Spieldrittel immer wieder in die gleichen alten Verhaltensmuster, werden nervös und schießen keine Tore mehr, dazu lassen wir die starken Mainzer Halben, die wir bis zur 40. Minute im Griff hatten, wieder ins Spiel kommen“, kennt Rückraumakteurin Paula Lederer die Schwäche ihres Teams. „Wenn wir selbst nur 24 Tore bekommen, müsste das eigentlich reichen, aber bei nur sechs eigenen Treffern in der zweiten Halbzeit können wir kein Spiel gewinnen“, unterstreicht auch Weinheimer, dass keiner seiner Schützlinge seine Leistung abrufen konnte, dass das Problem im Angriff liegt und woran er mit seinem Team vor dem Auswärtsspiel kommendes Wochenende in Bönnigheim arbeiten muss.

HSG: Bohneberg, Golla, Rimpf (4/1), Baumann (1), Miltner (2), Brecht, Lederer, Peribonio, Schulz (1), Heck (1), Pahl (4), Laier (1), Scholl (5), Nussbaumer (1). led