Oftersheimer Olympiasiegerin Mihambo startet im Weitsprung

München / Oftersheim. Nach dem goldenen Auftakt im Marathon bieten sich dem deutschen Leichtathletik-Team bei den Europameisterschaften in München am zweiten Wettkampftag gleich mehrere Medaillenchancen. Die starken deutschen Diskus-Damen um die Olympia-Zweite Kristin Pudenz möchten dabei am Agabend (ab 18.30 Uhr/ARD) die medaillenlose WM vergessen machen. Die deutschen Sprinterinnen um Gina Lückenkemper wollen in die Entscheidung über 100 Meter eingreifen, vor vier Jahren in Berlin wurde Lückenkemper EM-Zweite.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch die Männer ermitteln ihren Schnellsten, im Zehnkampf will sich Ex-Weltmeister Niklas Kaul möglichst weit nach vorn schieben. Dazu fallen bei den Männern die Entscheidungen über 5.000 Meter und im Weitsprung. Im Weitsprung der Frauen steht bereits am Vormittag (9.50 Uhr/ARD) die Qualifikation mit Titelverteidigerin Malaika Mihambo an. Die Weltmeisterin und Olympiasiegerin aus Oftersheim hat nach einer überstandenen Corona-Infektion ihren Start zugesagt.