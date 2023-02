Ohne drei Leader

Ohne die drei Leader Eric Washington (Grippe), Tim Coleman (Schulter) und Akeem Vargas (Knie) sollten es denkbar ungünstige Voraussetzungen für die Academics Heidelberg sein, um am 21. Spieltag der Basketball-Bundesliga bei den Würzburg Baskets zu bestehen. Vor 2315 Zuschauern gewannen die Mainfranken souverän mit 90:71 (23:23, 24:17, 19:14, 24:17) und fügten somit Heidelberg die vierte Niederlage (Berlin, Göttingen, Ulm und nun Würzburg) in Folge zu. Den Iisalo-Schützlingen kommt die bevorstehende Pause bis zum Sonntag, 5. März, bei den Riesen Ludwigsburg gerade recht, um den Akku wieder aufzuladen und sich im Kampf um den Klassenerhalt neu zu sortieren.

Wegen der prominenten Ausfällle war es klar, dass es in der berüchtigten „Turnhölle“ ein hartes Match werden würde. „Die erste Halbzeit war okay von uns“, so Vincent Kesteloot (17 Punkte), der beste Academics-Spieler, „wir haben auch in der zweiten Halbzeit versucht, alles zu geben. Am Ende aber war das Würzburger Tempo zu hoch – und uns ist die Kraft ausgegangen.“

Im ersten Viertel hielt Heidelberg noch mit (23:23). Danach erhöhten die Baskets das Energielevel und die Power. Cameron Hunt, O’Showen Williams und Spielmacher Stanley Whittaker brachten die Academics in arge Nöte. Nach dem akzeptablen 47:40 (Halbzeit) für Würzburg verloren die Academics vollkommen ihre Linie. 2,11-Meter-Center Nicolas Carvacho (24 Punkte, 11 Rebounds) aus Chile machte nun, was er wollte. Beim 66:47 (28.) war die Partie gelaufen, im Schlussabschnitt kam es zum Schaulaufen der Hausherren, an dem sich der Ex-Mannheimer Jugendakteur Elijah Ndi mit zwei verwandelten Freiwürfen beteiligen durfte. Bitter: Im Rebound und bei der Zweierquote hatten die Academics diesmal keine Chance.

Academics: Kesteloot (17 Punkte/ 1 Dreier), Ely (12/2), Hundt (10/2), Herzog (10/2), Ugrai (8/1), Lasisi (6/2), Griffin 4, Davis 4 und Edward-sson. acaj