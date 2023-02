Ohne Eric Washington

Im Basketball sind es Kleinigkeiten, die in engen Spielen den Ausschlag geben. Im Landesderby zwischen Ulm und den Academics Heidelberg mussten die Unistädter in der Bundesliga auf ihren Topscorer Eric Washington (Grippe) verzichten. Trotz dieses Handicaps zeigten die Kurpfälzer 36 Minuten lang eine bravouröse Leistung. Vor 5217 Zuschauern sah es beim 92:84 (24:20, 20:25, 22:25, 26:14) für Ulm lange nicht nach einem Heimerfolg der „Spatzen“ aus. Die Gäste besaßen meist die Kontrolle, hatten Vorteile im Rebound und trafen hochprozentig.

Doch binnen 2:46 Minuten brachen alle Hoffnungen nach unglücklichen Ballverlusten wie ein Kartenhaus zusammen. Zwischen der 37. und 39. Minute drehten die Schwaben eine intensive Partie. De’Jon Davis, mit 18 Punkten der erfolgreichste Academics-Werfer, versenkte einen Dreier zum 81:82. Wenig später stand es 89:82 für die Hausherren, ein 0:8-Lauf brach also den Schützlingen von Joonas Iisalo das Genick.

„Das tut weh“, sagte Max Ugrai, der von 2018 bis 2020 das Trikot der Münsterstädter trug, „wir spielen wieder am Mittwoch in Würzburg und müssen die positiven Sachen mitnehmen. Wir haben das gut gemacht bis in die Crunchtime“. Stimmt. Bis zur letzten Führung agierte Heidelberg mit viel Herz, dominierte das Reboundgeschehen und bewegte den Ball ziemlich geschickt. Der Ausfall von Washington wurde bestens kompensiert.

In der Schlussphase gelang Ulm die Wende. Gerade die beiden „Rookies“, Juan Núñez (18) und David Fuchs (19), setzten ganz entscheidende Impulse und traten bemerkenswert abgeklärt auf. Dem spanischen Ausnahmetalent Núñez, bei Real Madrid ausgebildet und mit einem Dreijahresvertrag an der Donau ausgestattet, blieb es vorbehalten, den letzten Dreier zum 92:84 und somit das Ausrufezeichen zu setzen.

Am Mittwoch (20.30 Uhr) treten die Academics in Würzburg an. Wieder mit Starspieler Eric Washington?

Academics: Davis (18/3 Dreier), Ugrai (16/2), Coleman (12/2), Kesteloot (11/1), Hundt (8/1), Ely (7/1), Lasisi (5/1), Griffin 4, Vargas 3, Herzog, Edwardsson. acaj