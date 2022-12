Olsi Sema übernimmt FV 08

Fußball-Kreisligist FV 08 Hockenheim ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Am Donnerstagabend wurde der neue Mann, der die Rennstädter vor dem Abstieg bewahren soll, der Mannschaft vorgestellt. Olsi Sema heißt der neue Mann auf der Kommandobrücke der Hockenheimer, ein Name, der im Mannheimer Fußballkreis bisher nur im Einklang mit dem MFC 08 Lindenhof gefallen ist, wo er im Jugendbereich und anschließend im Jahr 2019 sechs Monate lang für das Herrenteam verantwortlich zeichnete.

Bis zuletzt war Sema Co-Trainer bei der U17 des VfR Wormatia Worms. „Als wir wussten, dass Johann Sitnikow bei uns nicht weitermacht, haben wir den Markt sondiert“, berichtet der Sportliche Leiter Dominik Leiß von der Nachfolgesuche. „Mit Olsi waren wir immer wieder mal in Kontakt. Jetzt haben wir uns dann zusammengesetzt und schon im ersten Gespräch gemerkt, dass es passt.“ Obwohl sich auch andere, im Fußballkreis namhafte Trainer beim FV 08 vorgestellt hatten, machten die Verantwortlichen mit Sema gleich Nägel mit Köpfen.

Direkt nach der Präsentation bei der Kreisliga-Mannschaft der Hockenheimer, die inklusive der verletzten Akteure nahezu komplett erschienen war, fand gleich ein Austausch mit den Spielern statt. „Man hat gemerkt, dass sich hier gleich eine Basis aufbaut“, so Leiß. „Seine Motivation ist da, den Verein zum Klassenerhalt zu führen.“ Neben der fachlichen Qualifikation geht die Verpflichtung Semas mit dem Wunsch der Verantwortlichen einher, eine Verjüngung auf der Trainerposition herbeizuführen.

Während der FV 08 Hockenheim in der Fußball-Kreisliga vor der Winterpause noch zweimal gefordert ist, muss Sema mit der U17 der Nibelungenstädter nur noch an diesem Wochenende ran und kann sich danach bereits gedanklich mit seiner Aufgabe an der Hockenheimer Waldstraße widmen. Er wird dann nach Andreas Vogt und Johann Sitnikow der dritte Trainer bei den Nullachtern in dieser Saison sein.