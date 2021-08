„Optimal ist anders“

Bei Handball-Drittligist HG Oftersheim/Schwetzingen und seinem neuen Coach sind Vorfreude und Spannung auf den Saisonauftakt hoch, wie Frank Schmitt im Interview erklärt.

Wie lief die Vorbereitung auf die Saison und jetzt dieses Match?

Frank Schmitt: Insgesamt war die Vorbereitung auf die Saison mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Der Spielerkader ist einfach so dünn besetzt, dass wir Ausfälle nicht kompensieren können. Die letzten Vorbereitungsspiele mussten wir mit neun Feldspielern bestreiten, was gleichzeitig eine hohe Belastung für die verbleibenden Akteure mit sich bringt. Von einer optimalen Vorbereitung kann man also nicht wirklich sprechen.

Wie haben Team und neues Trainergespann zusammengefunden?

Schmitt: Ich habe die Mannschaft als funktionierende Einheit übernommen und wir haben versucht, das eine oder andere neu zu installieren. Leider waren die vielen (auch langfristigen) Verletzungen nicht unbedingt förderlich dabei. Es ist schwierig, im Training an einem Konzept zu arbeiten, wenn uns nur acht oder neun Feldspieler zur Verfügung stehen. Insgesamt sind wir aber auf einem guten Weg.

Bleibt Platz sechs als Minimalziel bestehen?

Schmitt: Natürlich ist Platz sechs ein Ziel, damit ist man schon früh alle Sorgen los. Allerdings ist dieser sechste Rang für einen Großteil der Teams das erklärte Wunschziel. Ich glaube, dass dieser ominöse sechste Platz ein erreichbares, aber dennoch sehr ambitioniertes Ziel ist.

Was ist vom Saisonauftaktspiel zu erwarten?

Schmitt: Wir freuen uns einfach, dass es losgeht und ganz besonders auf Zuschauer und eine Handballatmosphäre in der Halle.

Wie steht es dabei personell?

Schmitt: Es bleibt schwierig. Florian Burmeister und Bastian Schleidweiler fehlen ganz sicher noch länger. Bei Niklas Krämer und Kevin Suschlik sollte es sich im Laufe der Woche entschieden haben, ob sie einsatzbereit sind.