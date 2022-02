Optimaler Start: drei Spiele – drei Siege

Die erste Damenmannschaft der SG Ketsch/Brühl ist mit drei Siegen in die zweite Saisonhälfte der Volleyball-Landesliga gestartet. Nach dem 3:2 bei der TSG Blankenloch legten sie am vergangenen Wochenende zwei Heimspielsiege gegen SV Sinsheim II und SSV Vogelstang II nach. Sinsheim war mit voller Kapelle angereist und machte es den SGlerinnen zunächst schwer, ihren Spielrhythmus zu finden – der erste Satz ging nur denkbar knapp an die SG (26:24). Auch im zweiten Durchgang gelang es nicht, dem Spiel den Stempel aufzudrücken (22:25). Erst im dritten Satz platzte der Knoten und Sinsheim wurde mit 25:9 und 25:16 in die Schranken verwiesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das zweite Spiel war geprägt von Auf und Abs auf beiden Seiten und wurde erst im fünften Satz zugunsten der SG Ketsch/Brühl entschieden (17:25; 25:17; 25:11; 20:25; 15:11). Vor allem die sehr druckvollen und platzierten Aufschläge der Gegnerinnen machten es den SGlerinnen immer wieder schwer, ein geordnetes Spiel aufzubauen. Aber mit viel Einsatzwillen und stabilem Nervenkostüm gelang es den Damen um Spielertrainerin Claudia Schröckenschlager, den Sieg unter Dach und Fach zu bringen. Großen Anteil am Erfolg hatten Jasmin Proll und Maren Oberdorf, die mit großer Laufbereitschaft, cleverem Zuspiel und effektiven Angriffsaktionen überzeugten. ska

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2