Optimistischer Ausblick auf Kommendes

In Wiesloch fand die 32. Mitgliederversammlung des Badischen Sportbundes Nord statt. Mehr als 300 Delegierte aus Vereinen, Fachverbänden und Sportkreisen in Nordbaden haben einen neuen Präsidenten gewählt und über Satzungsänderungen sowie die Richtlinien für gute Verbandsführung abgestimmt. Als besonderer Tagesordnungspunkt wurde der BSB.Zukunftspreis an den Turn- und Sportverein Bulach 1913, die Spiel- und Sportvereinigung 1847 Ettlingen sowie die DJK-FC Ziegelhausen-Peterstal 1926. vergeben.

Neben der Bilanz von Präsident Martin Lenz über die vergangenen sechs Jahre im BSB Nord standen die Berichte des Vizepräsidenten Finanzen und der Kassenprüfer sowie eine umfassende Satzungsänderung auf dem Programm. Größtes Augenmerk lag auf der Wahl eines neuen Präsidiums, insbesondere auf der Neubesetzung des Präsidentschaftsamtes, da Martin Lenz ankündigte, nach zwei Amtsperioden nicht erneut zu kandidieren. Die Mitgliederversammlung des Badischen Sportbundes Nord hat daher Gert Rudolph (kleines Bild) als neuen Präsidenten gewählt.

„Ich freue mich, Gert Rudolph zu seinem neuen Amt als Präsident des Badischen Sportbundes Nord beglückwünschen zu dürfen“, so Martin Lenz über seinen Nachfolger, der selbst betonte, optimistisch in die Zukunft zu blicken und „den Badischen Sportbund die nächsten Jahre zu führen und mit ihm und den Vereinen, Verbänden und Sportkreisen nach der Pandemie neu durchzustarten“. Bild: Pfeifer

Info: Weitere Infos gibt es unter www.badischer-sportbund.de