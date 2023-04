Parallelen zu „Seewölfen“

Die Academics Heidelberg und die Rostock Seawolves verbindet viel. Die Mannschaften stammen aus alten deutschen Universitätsstädten. Die „Riesen vom Neckar“ sind 2021 in die Basketball-Bundesliga aufgestiegen, die „Seewölfe“ folgten ihnen 2022. Beide, etatmäßig zum unteren Drittel der Liga zählend, brauchen sich inzwischen vor niemandem zu verstecken. Rechnerisch haben die Kontrahenten an diesem Freitagabend (19 Uhr, SNP Dome) zwar noch nicht den Klassenerhalt in der Tasche, doch beide können Pläne schmieden. Die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern dürfen in ihrer Premierensaison als Neunter sogar noch mit den Play-offs liebäugeln.

Das Hinspiel hatten die Academics mit 91:84 gewonnen. Wiederholung möglich? Für Head Coach Joonas Iisalo gibt es nur eine sinnvolle Herangehensweise. „Wir werden versuchen, jedes Spiel zu gewinnen“, sagt der Finne, „selbst wenn unser Saisonziel erreicht zu sein scheint. Dann werden wir sehen, wo wir am Ende landen.“ Die Mannschaft möchte auf jeden Fall mit ihren Fans weitere Festspiele in den verbleibenden sieben Partien feiern.

Glanzleistungen peilen auch die Rostock Seawolves an. „Wieso sollten wir nicht die Geilsten im deutschen Basketball sein“, fragt Sportchef Jens Hakanowitz rhetorisch. Ganz schön kess. acaj