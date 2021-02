Trainer Stefano Parisi hat beim Fußball-B-Ligisten SG Oftersheim II sein Ja-Wort für eine weitere Saison gegeben. „Wichtig war mir, dass das Konzept des Vereins, auf die Jugend zu setzen, fortgeführt wird mit dem Ziel, die A-Jugend-Spieler an den Verein zu binden“, führt Parisi als ausschlaggebend für seine Zusage aus. „Das sieht gut aus und wir wollen über die zweite Mannschaft viele von ihnen an die erste Mannschaft heranführen, damit sie dort in Zukunft eine gute Rolle spielen können.“

AdUnit urban-intext1

Parisi war im Sommer 2019 als Trainer eingestiegen und hatte das neuformierte, junge Team auf Rang elf geführt. In der aktuell unterbrochenen Saison hatte sich die Oftersheimer Reserve nach verhaltenem Start bis auf Rang fünf verbessert. „Die Bilanz ist sehr positiv. Ich muss mein Team loben“, hatte Parisi eine Woche vor dem sportlichen Lockdown noch gesagt. Trotz einer Verletzungsserie, die beide Oftersheimer Herrenmannschaften heimgesucht hatte, blieb die SGO II in der Erfolgsspur und erfreute sich an dem Job, die Großen der Liga zu ärgern. In diesem Drang waren Parisi und das Team ausgebremst worden.

Zwei Spieler melden sich ab

Kleinere Veränderungen gab es in der Winterpause. Mit Noel Konrad (pausiert) und Steffen Schultheiß (Karriereende) haben sich zwei Spieler abgemeldet, die in dieser Saison noch keine Spielminuten verbucht haben. Neuzugänge stießen hingegen nicht hinzu. wy/Bild: Fischer