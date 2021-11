Parisi sieht noch einige Baustellen

Stefano Parisi ist ein Mann, der ungern voreilige Schlüsse zieht. Der Trainer der SG Oftersheim II vermeidet es für gewöhnlich, vor dem zehnten Spieltag ein erstes Fazit zu ziehen. Jetzt, nach dem 14. Spieltag, der sein Team auf Tabellenplatz zehn in der Fußball-Kreisklasse B widerspiegelt, ist Parisi noch immer zwiegespalten hinsichtlich einer Zwischenbilanz.

„Zufrieden ist relativ. Natürlich hatten wir die lange Corona-Pause und die Jungs sind noch nicht fit. Ich hätte uns schon lieber unter den ersten Sechs gesehen“, betont er. Dabei hat er die Stellschrauben bereits identifiziert und will unbedingt hier die Hebel ansetzen. „Wir müssen unsere Chancenverwertung verbessern und sind in der Defensive noch zu leichtsinnig“, so Parisi. Mit Blick auf die Torausbeute von 43 Treffern in 14 Spielen (im Schnitt 3,1 Tore pro Partie) klingt das nach Jammern auf hohem Niveau, doch Parisi relativiert die Statistik: „Wir haben allein in den drei Spielen gegen Brühl III, Viktoria Neckarhausen II und Hochstätt II insgesamt 23 Tore gemacht. Dann sieht die Bilanz wieder ganz anders aus.“

Lob für den Nachwuchs

Voll des Lobes ist Parisi indessen bezüglich der Nachwuchsspieler, die er in sein Team integriert hat. „Sie zeigen Einsatz und sind immer dabei. Sie müssen sich nur noch etwas an die Härte gewöhnen und taktisch noch etwas reifer werden.“

Wieder in die Regionen seiner Wunschplatzierung vorstoßen kann die Parisi-Elf am Wochenende gegen den SC Olympia Neulußheim II, dessen letzte Resultate mehr einer Achterbahnfahrt gleichen. „Wir haben ein Heimspiel und das wollen und müssen wir gewinnen“, sagt Übungsleiter Stefano Parisi unmissverständlich. wy

