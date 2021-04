Partie der Kurpfalz-Bären ist abgesagt

Ketsch. Das ursprünglich für Sonntag, 25. April, angedachte Handball-Bundesligaspiel zwischen den Kurpfalz-Bären und dem Buxtehuder SV konnte nicht planmäßig angepfiffen werden. Grund für die kurzfristige Absage war ein Corona-Fall im Umfeld einer Spielerin der Gäste, die sich bereits auf der Anreise befanden. Beide Vereine und die spielleitende Stelle beraten nun über die Neuansetzung der Partie. Damit sind – Corona-bedingt – gleich vier von acht Partien an diesem Spieltag verlegt worden.

Beim BSV war die vorgeschriebene Testreihe negativ verlaufen, auch das Ergebnis der betroffenen Spielerin war negativ. Allerdings klagte sie am Wochenende über Symptome. Deswegen entschied man sich vorsorglich zur Absage.

Besonders bitter: Die neue Bären-Trainerin Franziska Steil (geb. Garcia-Almendaris) wollte sich erstmalig ihre neue Mannschaft live in der Halle anschauen. Sie reiste nach einem Sponsorentermin am Morgen wieder in ihre Heimat.