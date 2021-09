Partie zwischen Kurpfalz-Bären und HC Leipzig fällt aus

Ketsch. Die Kurpfalz-Bären werden an diesem Samstagabend nicht gegen den HC Leipzig antreten. Schon am Freitag stand im Raum, dass die Partie in der 2. Handball-Bundesliga abgesagt werden muss. Vorerst entschieden sich die Verantwortlichen der Handball-Bundesliga Frauen dagegen. Der Grund: Leipzig gab an, keine spielfähige Mannschaft stellen zu können. Diesem Antrag stimmten weder HBF noch die Bären zunächst zu. Da am Samstagmorgen vor der Abfahrt aber zwei weitere Fälle beim HCL vermeldet wurden, muss die Partie nun doch verschoben werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1