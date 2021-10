Patrick Greulich treffsicher

Gegen den VfB St. Leon 3:1 landete Fußball-Landesligist SG ASV/DJK Eppelheim einen 3:1 (1:0)-Heimsieg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der ersten Hälfte versäumte der Gastgeber, die zahlreichen Chancen in Tore umzumünzen. Nachdem Yannick Martin im Strafraum gefoult worden war, ließ sich Patrick Greulich die Möglichkeit nicht entgehen und verwandelte sicher zum 1:0 (10.). Auch danach lag das 2:0 mehrfach in der Luft, aber Eppelheim ließ im Abschluss die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen.

Mit dem ersten Angriff in der zweiten Hälfte kamen die Gäste überraschend zum Ausgleichstreffer (47.). In der 57. Minute dezimierte sich St. Leon durch eine Gelb-rote Karte selbst. Eppelheim verstand es aber nicht, daraus Kapital zuschlagen. Im Gegenteil, die größte Chance zur Führung hatte St.Leon, aber der Schuss von Gerber ging knapp vorbei. In der 76. Minute fiel die Führung für Eppelheim, als Torjäger Greulich eine Hereingabe von Lennert Stang verwertete. Auch nach der Roten Karte gegen den Torwart gab St. Leon nicht auf. In der 90. Minute machte Schleich den Sieg endgültig perfekt.

ASV/DJK Eppelheim: Goos; Jansen, Hlawatsch (65. von Geiso), Stang, Berete, Martin (77. Hildebrandt), Lehr, Steffen, Bauer, Barth, Greulich (85. Rittmeier). zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2