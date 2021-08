Pedro Leischwitz auf dem Treppchen

Bei den baden-württembergischen Triathlon-Meisterschaften über die Kurzdistanz (1500 Meter Schwimmen, 36 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen) innerhalb des „Heidelbergman“ war Pedro Leischwitz von der ASG Tria Hockenheim in der Altersklasse M60 erneut eine Klasse für sich.

Pedro Leischwitz holt Silber bei den Landesmeisterschaften. © Ryll

Nach dem Schwimmen im Neckar (18:43 Minuten) lag Leischwitz aussichtsreich auf Rang drei. Den Grundstein legte das unverwüstliche ASG-Triathlon-Urgestein auf der anspruchsvollen 36 Kilometern langen mit insgesamt 800 Höhenmetern gespickten Radstrecke, auf der es zweimal den Königstuhl zu überwinden galt. In seiner Paradedisziplin überholte der 62-Jährige Roland Sawinski vom LSV Ladenburg und nahm dem späteren Drittplatzierten über sieben Minuten ab. Mit der zweitschnellsten Radzeit (1:22,20 Stunden) raste Leischwitz schließlich in die Wechselzone am Neckar.

Auch wenn der Ladenburger auf der ebenso anspruchsvollen zehn Kilometer langen Wendepunktstrecke auf den Philosophenweg immer näher kam, verteidigte der Reilinger mit letzter Kraft seinen zweiten Rang mit fünf Sekunden Vorsprung in 2:38,50 Minuten vor Roland Sawinski.

„Ich hatte mir am Sonntag zuvor eine schmerzhafte Muskelverhärtung zugezogen. Es war nicht klar, ob ich überhaupt laufen konnte. Bis Mittwoch konnte ich nicht einmal normal gehen. Der Muskel hat gehalten. Aber es hat viel Zeit gekostet. Das Abwärtslaufen war nur gebremst und mit Schmerzen möglich“, resümierte Leischwitz im Ziel. Im Gesamtklassement stand der Reilinger als Dritter der M 60 ebenso auf dem Treppchen.

ASG-Triathlet Eugen Stolz zog sich achtbar aus der Affäre und belegte in der Altersklasse M30 bei den baden-württembergischen Meisterschaften in 2:44,55 Stunden einen guten 13 Rang. cry