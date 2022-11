Pelzl: Ein Geschenk für jeden Trainer

Vier Tore in einem Spiel – da muss selbst Markus Bertolini lange überlegen, wann ihm das schon einmal geglückt ist. Und das will etwas heißen, denn der Angreifer des SC Olympia Neulußheim ist mit 35 Jahren in einem für Fußballer bereits reifen Alter. „Das muss in der Jugend gewesen sein“, sagt Bertolini, der ausgehend vom FC Badenia Hirschacker in der B-Klasse bis zur Spvgg 06 Ketsch in der

...