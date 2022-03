Pelzl schießt goldenes Tor

Der SC Olympia Neulußheim (SON) hat das Nachholspiel der Fußball-Kreisklasse A1 gegen den FC Badenia Hirschacker mit 1:0 gewonnen und sich damit einen optimalen Start in die Rückrunde verschafft. Durch den dreifachen Punktgewinn hat sich die Elf von Trainer Veysel Beyaz nach vorne auf den neunten Tabellenplatz geschoben und nun acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den weiterhin der FC Badenia Hirschacker belegt.

Im ersten Durchgang der Partie war Neulußheim das bessere Team und hatte viel Platz über die Mitte, während Hirschacker zu wenig Laufbereitschaft zeigte. Entsprechend fiel bereits in der 14. Minute die Führung der Olympia, als Marvin Pelzl mit einem Treffer der Marke „Sonntagsschuss“ zum 1:0 traf.

Es sollte der Goldene Treffer in einer in der Folgezeit zerfahrenen Partie sein. Viele kleinere Fouls und aufkommende Unruhe störten den Spielfluss beider Mannschaften. Besser wurde es erst wieder im zweiten Durchgang, während dem nun der abstiegsbedrohte FC Badenia das Geschehen in die Hand nahm. Doch Spielertrainer Timo Becker und seinem Team blieb der erlösende Ausgleich trotz vierer Großchancen verwehrt.

Hirschacker fehlt das Glück

Fabian Puente Gutierrez mit einem Lattentreffer und Angelo Racalbuto mit einem Schuss an den Pfosten standen sinnbildlich für das fehlende Glück der „Hirsche“. Neulußheim brachte die knappe Führung schließlich über die Zeit. wy