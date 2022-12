Perfekte Einzelwertung für Mathilde Vuolo

Die Solisten des TSV GymTa-Session Altlußheim präsentieren sich in der noch jungen Wettkampfsaison überraschend früh in Form.

Eine Woche nach der eigenen Tanzgala bejubelte die GymTa einen Doppelsieg im Schautanz Solo der Jugendklasse. Georg Bernhardt stand dabei das erste Mal als Einzeltänzer auf der Turnierbühne und feierte mit 278 Punkten und Platz zwei einen ordentlichen Einstand.

Stolze 293 Punkte

Mathilde Vuolo ließ unterdessen gleich zum Auftakt ihre Extraklasse aufblitzen. Sie sicherte sich mit stolzen 290 Punkten Platz eins. Es folgten noch zwei weitere Siege mit 292 und 293 Punkte, wobei sich Vuolo stetig steigerte und einmal sogar die höchstmögliche Einzelwertung von 100 Punkten erhielt. Erst Mitte vergangenen Monats hatte sich die junge Sportlerin mit 290 Punkten eine neue persönliche Bestleistung ertanzt. Die Rolle der Favoritin auf die großen Titel ist nicht mehr von der Hand zu weisen.

Finja Dennhardt, amtierende deutsche und Europameisterin im Solo der Schülerklasse, geht diese Saison erstmals in der Jugendklasse an den Start und lieferte mit Platz drei (276 Punkte) und Platz zwei (273 Punkte) einen soliden Auftakt ab.

In die großen Fußstapfen ihrer Mutter Alexandra, die selbst jahrelang erfolgreich als Solistin für den TSV auf der Bühne stand, tritt ab sofort Lucie Diefenbach. Die ersten beiden Wettkämpfe in der Schülerklasse zeigten, dass ihr diese Fußstapfen nicht zu groß sind. Diefenbach verzückte das Publikum als Elefant „Dumbo“ und ergatterte im ersten Wettkampf trotz einiger Widrigkeiten mit einer im Tanz verwendeten Requisite überlegen die Goldmedaille mit 277 Punkten. Eine Woche später kostete ein kleiner Fehler zum Ende der Darbietung ein paar Punkte, 273 Zähler reichten dennoch deutlich für den Sieg. Auch Diefenbach mausert sich aufgrund dieser starken Ergebnisse zu einer echten Titelfavoritin in dieser Altersklasse.

Monia Petry startete so gut wie nie in ihrer Solokarriere in eine neue Saison und glänzte mit zwei Siegen zum Auftakt (293 und 292 Punkte) in der Hauptklasse. Nicht unbekannt in der Disziplin ist auch der Name Shawn Gallmon. Neu ist allerdings der Start unter Altlußheimer Flagge. Erst im Oktober hat Gallmon das Training aufgekommen und bereits jetzt stehen eine Silber- und eine Goldmedaille auf der Habenseite. Mit stolzen 289 Zählern setzte der Neu-Altlußheimer im ersten Wettkampf ein deutliches Ausrufezeichen. Eine Woche später steigerte er sich in seiner tänzerischen Leistung deutlich, was sich aber nicht in den Punkten widerspiegelte. Dennoch reichten die 287 Zähler in seiner Wettkampfgruppe zum Sieg.

Für den TSV GymTa-Session geht es jetzt in eine Turnierpause, trainiert wird trotzdem. Im Januar stehen für die Solos weitere Wettkämpfe auf dem Programm, die Duos und Formationen greifen Ende des Monats wieder ins Geschehen ein. zg