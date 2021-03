Paukenschlag bei der Spvvg 06 Ketsch! Der Vorsitzende des Vereins, Peter Kumpf, sieht in Ketsch keine Möglichkeit mehr, um weiter noch selbst am Ball zu bleiben. „Durch die Abmeldung unserer dritten Mannschaft ist es mir nicht mehr möglich, weiter in Ketsch Fußball zu spielen. Ich fühle mich aber trotz meiner 53 Jahre noch nicht zum alten Eisen gehörig. Ich bin froh, jetzt in Schwetzingen ein neues Betätigungsfeld gefunden zu haben“, erklärt Kumpf seinen überraschenden Wechsel zum SV 98 Schwetzingen.

AdUnit urban-intext1

Die Spargelstädter, die ja bekanntlich für die kommende Spielzeit eine neue Mannschaft in der B-Klasse gemeldet haben, zeigen sich über den Neuzugang erfreut. „Peter ist mit seiner Erfahrung und immer noch vorhandenen Spritzigkeit der richtige Mann für unsere junge Truppe. Wir schätzen uns glücklich, dass wir ihn ohne große Bedenkzeit für unser neues Projekt gewinnen konnten“, erklärt der Trainer des B-Ligisten SV 98, Antonino Casciaro, und freut über den Transfercoup.

Peter Kumpf wird in der neuen Saison – wie hier – das Trikot des B-Ligisten SV 98 Schwetzingen überstreifen. © Fischer

Ratlosigkeit herrscht hingegen nun im Ketscher Lager und man macht sich große Vorwürfe, diesen Transfer zum Nachbarn nicht rechtzeitig erkannt und verhindert zu haben. Zu einem Gespräch mit unserer Zeitung war keiner der Ketscher Protagonisten bereit. Offensichtlich sitzt der Stachel nach dem überraschenden Wechsel von Kumpf nach Schwetzingern sehr tief.