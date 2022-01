Pfannenstiel zurück beim SC 08 Reilingen

Zwei personelle Veränderungen gibt es beim Fußball-Kreisligisten SC 08 Reilingen in der Winterpause. Maximilian Tesch wird dem Vorletzten künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Er muss aus gesundheitlichen Gründen passen. Paul Pfannenstiel ist dagegen wieder zurück. „Er kennt den Verein bestens und wird uns auf den Außenbahnen weiterhelfen“, ist sich Spielertrainer Patrick Rittmaier sicher.

Der 34-Jährige, der am Ende dieser Saison aufhören wird, wünscht sich den Klassenerhalt zum Abschied: „Wir wollen fitter und wacher in die Rückrunde starten und dann schauen, was wir noch erreichen können. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir es schaffen können.“

Die Mission „Nichtabstieg“ starten die Reilinger – insofern die Corona-Lage eine Fortführung des Spielbetriebs zulässt – am Sonntag, 6. März, mit einem Heimspiel gegen den FV Leutershausen. mjw