Plankstadt braucht noch einen Punkt

Ähnlich wie in der Handball-Badenliga der Frauen, sind auch bei den Männer noch nicht alle Postionen für die anstehende Aufstiegs- und Meisterrunde festgezurrt. „Von Platz zwei bis vier ist für uns alles drin“, hatte Trainer Julian Zipf von der HG Oftersheim/Schwetzingen II zu Wochenbeginn ausgemacht, bevor seine Jungs den TV Hardheim erwarten sollten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zur Konkretisierung der Rechenspiele mussten aber erst die Ergebnisse der beiden Spiele unter der Woche am Mittwoch (Friedrichsfeld – Hardheim 29:22) und am Donnerstag (Plankstadt – Viernheim 22:22) abgewartet werden. Ursprünglich waren auch noch die Resultate dieses letzten Spieltages für die Entscheidungsfindung wichtig. Allerdings wurde die Partie Vierheim gegen Leutershausen II am Mittwoch vorab abgesetzt und für Viernheim gewertet, womit die Südhessen als Staffelsieger feststehen.

Hardheim tritt nicht an

HG und Hardheim hätten Platz zwei ausgespielt, falls es kein Unentschieden gegeben hätte. Aber Freitagmittag flatterte die Absage Hardheims herein, inklusive der beiden Punkte. Ein rechtzeitiger Nachholtermin sei nicht realisierbar gewesen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bleibt noch Plankstadts Begegnung mit der SG Heddesheim, wobei die Gastgeber mindestens einen Punkt zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde brauchen – es sei denn, Konkurrent TV Friedrichsfeld gewinnt nicht gegen Schlusslicht TV Eppelheim. mj/sz