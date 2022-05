Plankstadt drängt Rohrhof in die Defensive

Das Lokalduell am gestrigen Feiertag Christi Himmelfahrt zwischen der TSG Eintracht Plankstadt II und dem SV Rohrhof II in der Fußball-Kreisklasse B1 endete remis, während der SC 08 Reilingen II kampflos drei Punkte einstrich.

TSG Eintracht Plankstadt II – SV Rohrhof II 1:1 (0:1)

Die zweite Vertretung der TSG Eintracht Plankstadt reaktivierte für diese Begegnung den gestandenen Routinier Benedikt Weißenfels. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, in dem der SV Rohrhof II im ersten Durchgang ein Plus an Ballbesitz hatte und die bessere Spielanlage besaß. Die Gäste präsentierten eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche und gingen durch einen sehenswerten 30-Meter-Schuss von Martin Utz in Führung (33. Minute).

Die Rohrhöfer verließen im zweiten Durchgang allerdings zusehends die Kräfte. Das nutzte Gastgeber Plankstadt II eiskalt aus und setzte den Gegner zunehmend mehr unter Druck. Die Hausherren drängten das Team von Trainer Heinz Beneke in die Defensive. Robin Bender erzielte in der 85. Minute im Strafraum durch einen abgefälschten Schuss in den Winkel den Ausgleich.

Am Ende ging das Unentschieden in Ordnung, da beide Teams noch einige gute Torchancen versiebten. „Ich bin sehr stolz, was meine Mannschaft abgeliefert hat“, zeigte sich Rohrhofs Trainer Heinz Beneke nach der Partie mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden. Während die TSG Eintracht Plankstadt II dadurch auf Rang acht abrutscht, verharrt Rohrhof II auf dem elften Platz.

FC Hochstätt Türkspor II – SC 08 Reilingen II ausgef. (0:3)

Der FC Hochstätt Türkspor II musste die Partie im Vorfeld des gestrigen Feiertags absagen, sodass die drei Punkte kampflos nach Reilingen wandern. wy