Plankstadt hat zwei Punkte fest eingeplant

Nach der ersten Saisonniederlage in der Tischtennis-Verbandsklasse Nord gegen St. Pius aus Mannheim möchte Aufsteiger TSG Eintracht Plankstadt gleich wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Die Chancen dafür stehen gut, denn die Gäste vom VfB Mosbach-Waldstadt stehen ohne Punkte ganz am Ende der Tabelle.

„Wir werden alles dafür tun, dass sich das am Freitag nicht ändert“, sagt TSG-Mannschaftsführer Gernot Müller. Mosbachs Spitzenspieler Tomas Koma (Einzelbilanz 8:2) wird aber auf jeden Fall eine Herausforderung für Plankstadts oberes Paarkreuz mit Karsten Weis und Gernot Müller. mra

Info: Verbandsklasse Nord Männer, TSG Eintracht Plankstadt – VfB Mosbach-Waldstadt (Dr. Erwin-Senn-Halle).