Plankstadt II erhält sich die Chance auf die Relegation im Tischtennis

Der Kampf um den Relegationsplatz in der Tischtennis-Bezirksklasse Männer ist an Dramatik kaum zu überbieten. Durch einen überraschenden 9:6 Sieg über die TTG 1947 Walldorf II setzte der TTC Edingen-Neckarhausen die TSG Eintracht Plankstadt II gewaltig unter Druck. Doch die erneut mit drei Ersatzspielern angetretene Mannschaft aus Plankstadt nahm den Kampf an und bezwang die favorisierte, aber ebenfalls ersatzgeschwächte Mannschaft aus St. Leon-Rot deutlich mit 9:5.

Die Gastgeber starteten mit 3:1 optimal in die Partie, Riedel/Weick verpassten gegen Hees/Unser beim 9:11 im fünften Satz das 4:0 nur ganz knapp. Thomas Braunbart war gegen Timo Hees chancenlos. Mit vier Siegen hintereinander setzten sich die Gastgeber vorentscheidend auf 7:2 ab. Dietmar Pfründer und Andreas Köster hatten dabei ihre liebe Mühe mit den beiden Ersatzspielern Kevin Bender und Florian Riehm.

11:9 im fünften Satz in beiden Partien zeigt, wie eng der Spielverlauf tatsächlich war. Zumal St. Leon-Rot danach drei Punkte in Folge gewann. Charlie Weick und Dietmar Pfründer retteten mit zwei 3:0-Erfolgen den Sieg. Im nächsten Spiel gegen Edingen-Neckarhausen fällt die Vorentscheidung, wer in die Relegation darf und wer direkt absteigt.

8:8 nach wahrem Krimi

Der bereits vorzeitig gerettete TTC Hockenheim II trotzte in einem wahren Krimi dem favorisierten Team aus St. Ilgen ein 8:8 ab. Hockenheim startete motiviert ins Spiel und ging nach einer 2:1-Doppelführung mit 5:2 in Führung. Dabei glänzten Ulli Steinle, der Dare Eniola niederrang, sowie Ralph Adameit und Pascal Leske-Koch mit jeweils klaren Siegen. Doch dann kippte das Spiel, St. Ilgen übernahm die Regie und ging sogar mit 7:6 in Führung. Nur der glänzend aufgelegte Ulli Steinle konnte gegen Peter Becker den sechsten Punkt der Gastgeber erringen. Mit einem Kraftakt errangen Bernd Potthast und Frédéric Bossuot dann die wichtige 8:7 Führung für die Gastgeber. Steinle/Ballmann gerieten gegen Eniola/Becker schnell mit 0:2 in Rückstand, kämpften sich aber wieder heran und waren im Entscheidungssatz sogar mit 5:2 in Führung gegangen, konnten dann aber der Schlussoffensive des Gästedoppels nicht mehr standhalten. Das 6:11 im fünften Satz setzte den Schlußpunkt unter eine leistungsgerechte Punkteteilung. mbu