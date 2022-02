Plankstadt muss zu Topteam

Der Spielplan in den Handball-Spielklassen wird auch an diesem Wochenende von Corona beeinflusst: So wurde das Spiel der Drittligafrauen der HSG St. Leon/Reilingen genauso abgesagt wie das der Männer in der Badenliga. Auch der Spitzenreiter in der höchsten badischen Spielklasse der Frauen, der TV Brühl, trägt seine Partie gegen Saase nicht aus.

Neben der TSG Ketsch II in der 3. Liga Frauen (wir berichteten) sind nur die Männer-Badenligisten TSG Eintracht Plankstadt (Samstag, 19.30 Uhr, in Hardheim), TV Eppelheim (gegen Amicitia Viernheim), HSV Hockenheim (gegen TSG Wiesloch) und die HG Oftersheim/Schwetzingen II (Samstag, 16 Uhr, bei Leutershausen II), im Einsatz.

HG-Trainer Zipf: Kein Selbstläufer

Die schwerste Aufgabe haben zweifelsohne die Plankstadter bei Spitzenreiter Hardheim, denn dort haben sie noch nie gewonnen. Mut macht ihnen auf jeden Fall das Aufeinandertreffen in der Hinrunde. Damals zeigten sie in Abwehr wie Angriff eine hervorragende Leistung und schlugen den TV deutlich mit 30:23.

HG-Trainer Julian Zipf warnt unterdessen vor dem Tabellenvorletzten: „Wir müssen unbedingt unser Gesicht aus dem Eppelheim-Spiel zeigen und nicht jenes der Partie in Heddesheim. Denn auch Leutershausen II ist kein zu unterschätzender Gegner.“ An der Bergstraße werde eine gut 6:0-Deckung gespielt, die kompakt stünde und sich durch eine gute Torwart-Block-Kooperation auszeichne. „Auswärts wird das für uns alles andere als ein Selbstläufer, entsprechend müssen wir agieren und dürfen die SGL auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen.“ Gründe dafür gibt es genug, zum Beispiel das Hinrundenergebnis, als sich die HG nur knapp mit 26:24 durchsetzte. ali/mj

Info: HSV Hockenheim – TSG Wiesloch (Samstag, 19 Uhr, Jahnhalle), TV Eppelheim – TSV Amicitia Viernheim (Sonntag, 16.30 Uhr, Capri-Sonne-Arena)