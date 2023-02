Plankstadt sitzt nach

Während sich der Rest der Handball-Badenliga in die bis Anfang März dauernde Faschingspause verabschiedet hat, steht für das Wolfsrudel aus Plankstadt am Freitag, 17. Februar, noch ein Nachholspiel an: Ab 19 Uhr gastiert die Zweitvertretung der SG Leutershausen in der Mehrzweckhalle.

Dieses Spiel kommt für Plankstadt gerade recht, denn mit der 13-Tore-Heimniederlage gegen Viernheim am vergangenen Samstag wollte sich niemand aus dem Wölfe-Lager in die Pause begeben. So besteht gegen das punktlose Schlusslicht Leutershausen die Möglichkeit, noch einmal Selbstvertrauen zu tanken und vor allen Dingen Punkte einzufahren. Für die Drittliga-Reserve der SG geht es nur noch darum, sich anständig aus der Badenliga zu verabschieden – angesichts von 17 Niederlagen aus ebenso vielen Spielen wird sich der Abstieg nicht mehr vermeiden lassen. Die SGL musste fast ausschließlich äußerst deutliche Niederlagen einstecken, das Torverhältnis von 278:541 spricht Bände.

„Ich erwarte eine Reaktion“

Allerdings stehen auch die Wölfe derzeit bei einer Niederlagenserie von drei Partien – besonders der desolate Auftritt gegen Viernheim steckt den Verantwortlichen noch in den Knochen: „Die Leistung war blamabel, das kann man nicht anders ausdrücken. Wir sind nicht mit der Grundhaltung und der Einstellung aufgetreten, die uns eigentlich stark macht. Ich erwarte deshalb eine Reaktion von meiner Mannschaft“, meint Trainer Niels Eichhorn. nt