Plankstadt überrascht

Eine Überraschung landete die TSG Eintracht Plankstadt am Mittwochspieltag der Fußball-Kreisliga, während der KSC Schwetzingen trotz ansprechender Leistung eine Niederlage erlitt.

SpVgg Wallstadt – KSC Schwetzingen 2:1 (1:1)

Schwetzingen war mit dem letzten Aufgebot angereist und musste sogar sechs AH-Spieler integrieren. Dennoch hielt die Elf von Trainer Yunus Kilic bis in die Schlussphase ein Remis. Nach 18 Minuten erzielte Sainey Sanneh die Führung für den KSC, der anschließend konzentriert verteidigte. In der 35. Minute entschied der Unparteiische auf Handspiel im KSC-Strafraum und verhängte einen Elfmeter für Wallstadt – eine Entscheidung, die aufseiten der Gäste zumindest umstritten war. Wallstadt glich aus und der vermeintliche Sünder aus den Reihen der Schwetzinger, Semih Adanir, sah Gelb-Rot. In Unterzahl verteidigte Schwetzingen diszipliniert bis in die Schlussphase, ehe Wallstadt mit einem der letzten Angriffe den Siegtreffer markierte. „Trotz der Niederlage bin ich stolz auf die Leistung meiner Mannschaft“, erklärte Kilic nach der Partie.

TSG Eintracht Plankstadt – SC Rot-Weiß Rheinau 2:1 (1:0)

Plankstadts Savas Badalak steuerte einen Treffer zum 2:1-Sieg bei. © Fischer

Trotz vieler Personalausfälle begann Plankstadt mutig und ging früh durch Savas Badalak in Führung. Der Favorit aus Rheinau fand lange keine Lösung gegen defensivstarke Plankstadter. In der zweiten Halbzeit erhöhte Maurice Uhrig sogar auf 2:0. Rot-Weiß konnte nur noch den Anschlusstreffer erzielen. Trotz Überzahl gegen angeschlagene Gastgeber blieb der Ausgleich für Rheinau aus. wy

