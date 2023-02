Plankstadt verliert mit 13 Toren

Handball-Badenligist TSG Eintracht Plankstadt legte einen desolaten Heimauftritt gegen Viernheim hin und unterlag am Ende mit 23:36.

Nach 15 Spielminuten konnten die Zuschauer in der Mehrzweckhalle mit einem spannenden Spiel am Samstagnachmittag rechnen (6:7). Doch die dann folgende Spielzeit bis zur Pause hatte man so wohl noch nie erlebt in Plankstadt. Lediglich drei weiteren eigenen Tore standen 14 Gästetore gegenüber. Immer wieder luden die Hausherren durch dilettantische Aktionen im Angriff die Gäste zu einfachen Toren aus der ersten und zweiten Welle ein. Somit war das Spiel nach 25 Minuten entschieden und es ging lediglich darum, das Ausmaß der Niederlage nicht zu groß werden zu lassen (9:21/Halbzeit).

Rückstand wächst nicht an

Dies gelang zumindest teilweise und man ließ den Rückstand nicht mehr allzu stark anwachsen. Am Ende ging die zweite Hälfte nur noch mit einem Tor verloren und man entging einer völligen Blamage, wenn man davon sprechen kann bei einer Heimniederlage mit 13 Toren. Nun gilt es für die Plankstadter, mit aller Macht in den verbleibenden Spielen die nötigen Punkte gegen den Abstieg zu sichern – und das wird allemal schwer genug für das Wolfsrudel.

TSG Eintracht: A. Treiber, Lazaro Garcia; R. Verclas (6), Denne (6/1), M. Treiber (4), A. Schöffel (1), Ritter (1), Kern (1), Jukanovic (1), Großhans (1), Eichhorn (1), Bastel (1), M. Verclas, Stadler md