Plankstadt zu selten gefährlich

Die TSG Eintracht Plankstadt hat in der Fußball-Kreisliga noch mit den Nachwehen des Corona-Ausbruchs zu kämpfen. Im Nachholspiel beim FC Hochstätt Türkspor unterlag die Elf von Trainer Ali Hanbas mit 1:3 (0:0).

Der erste Durchgang gestaltete sich sehr zerfahren. Die Gastgeber verbuchten zwei gute Torchancen, die TSG-Schlussmann Marcel Uhrig gut parierte. Auf der Habenseite von Plankstadt fand sich hingegen nur eine Halbchance. Nach dem Seitenwechsel bestraften die Mannheimer einen Fehler im Aufbauspiel der TSG Eintracht mit dem 1:0 (47.).

Plankstadt brauchte lange, um selbst gefährlich in Erscheinung zu treten. Pech hatte Silvan Castor, dessen Schuss von der Unterkante der Latte ins Spielfeld zurück sprang. Kurze Zeit später fiel aber doch der Ausgleich, als Maurice Uhrig eine Flanke aus dem Halbfeld einköpfte. Als Plankstadt aber erneut ein Fehler im Spielaufbau unterlief, ging Hochstätt mit 2:1 in Führung. In der Nachspielzeit legte Türkspor mit einem Gegenstoß das 3:1 nach (90.+3). wy

