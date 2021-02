Eigentlich stünde Besar Halimi gar nicht mehr auf dem Trainingsplatz an der Jahnstraße in Sandhausen. Denn eigentlich wollten der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca, der damalige Trainer Uwe Koschinat sowie Präsident Jürgen Machmeier den kosovarischen Nationalspieler in der Sommertransferperiode loswerden. Er spiele in den sportlichen Planungen des Fußball-Zweitligisten keine Rolle mehr, sagten die sportlichen Entscheidungsträger des SV damals. Zu verletzungsanfällig, zu große körperliche Defizite und zu wenig kreative Einflüsse – das waren die Kritikpunkte, die Halimi in die Bredouille brachten.

Der Mittelfeldspieler, der als Nachfolger von Philipp Förster verpflichtet wurde, geriet aufs Abstellgleis und konnte die in ihn gesteckten Erwartungen nur selten erfüllen. Er stand bei den Auftaktspielen gegen den SV Darmstadt 98 und beim 1. FC Nürnberg nicht im Kader, obwohl er fit war. Hinzu kam eine Knieverletzung, die ihn ausbremste. Das Transferfenster schloss und Halimi blieb am Hardtwald.

Virus bremste ihn aus

„Das war eine ganz schwierige Phase für mich. Für keinen Spieler ist es schön, wenn er hört, dass er den Club verlassen soll. Ich hatte für mich fest eingeplant, dass ich bleibe“, gibt er zu. „Ich war dann wieder fit und habe gegen Aue meine ersten Minuten bekommen.“

Dann folgte der nächste Rückschlag: das Coronavirus. Halimi infizierte sich vor der Partie bei den Würzburger Kickers. Inzwischen stand schon nicht mehr Koschinat an der Seitenlinie, sondern Michael Schiele. In der kurzen Winterpause kämpfte sich der 26-Jährige wieder zurück und erhielt bei Hannover 96 seine Einsatzminuten vier bis 14. Die Achterbahnfahrt hörte aber immer noch nicht auf. Gegen den 1. FC Heidenheim stand er zwar im Kader, durfte aber nicht mitmischen.

Wendepunkt Bochum

Erst mit dem 1:1 gegen den VfL Bochum zeigte die Kurve wieder nach oben. Fortan stand Halimi – mit Ausnahme der Partie beim FC St. Pauli, bei der er geschont wurde – immer in der Startformation. „Es waren schon viele Höhen und Tiefen dabei, aber jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Ich stehe wieder auf dem Platz und dort wollte ich die ganze Zeit auch hin“, sagt Halimi.

Ihm sei in seiner Zeit in Sandhausen nie etwas geschenkt worden, führt der gebürtige Frankfurter weiter aus. Er gab aber nie auf und wurde für seinen Kampfgeist belohnt. In Paderborn erzielte der mehrfache deutsche Jugendnationalspieler am vergangenen Wochenende sehenswert seinen ersten Saisontreffer. „Die schwierige Phase ist vergessen“, sagt Halimi. „Wir wollen unsere Ziele im Sommer erreichen und ich möchte dem Verein dabei helfen.“

Interimstrainer Stefan Kulovits baut auf die Fähigkeiten des Profis, der vom dänischen Topclub Bröndby Kopenhagen kam und unter anderem beim 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart ausgebildet wurde. Kulovits sagt: „Er ist ein hervorragender Fußballer. Wir werden seine Tugenden brauchen, um auch mal Ruhe in unser Spiel zu bekommen. Nur Langholz und Chaos-Fußball bringt uns nicht weiter und er bringt sich da sehr gut ein.“

Halimi war im Kalenderjahr 2021 in allen Spielen dabei, in denen der SVS in Führung ging und am Ende dennoch ohne etwas Zählbares dastand. „Das ist unser Problem“, hat auch er erkannt. Er glaubt aber, dass mit dem Trainergespann Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger die Wende gelingen kann. „Sie haben neuen Schwung reingebracht. Sie sorgen dafür, dass wir eine eingeschworene Truppe bleiben. Kulo und Kleppo haben den Verein aufgebaut und sind seit Jahren dabei, deswegen gehe ich davon aus, dass sie die richtigen Personen sind. Wir brauchen einen dreckigen Sieg, bei dem wir den Vorsprung mal über die Zeit retten“, spricht Halimi über das anstehende Duell am Sonntag gegen Osnabrück (13.30 Uhr).

Dann nach Braunschweig

Auch nach dem Heimspiel gegen Osnabrück werden die Aufgaben nicht einfacher, denn danach geht es für Halimi und Co. zum Aufsteiger Eintracht Braunschweig. „Der Druck ist natürlich da, aber für solche Partien spielen wir Fußball. Wir wollen diese Spiele wieder auf unsere Seite ziehen. Wir haben Erfahrung, das kommt uns zugute und wir sind auch in der Lage, beide Partien positiv zu gestalten.“ Einen Spielgestalter Halimi in Top-Form benötigt der SVS, um seine Ziele zu erreichen. Dazu das nötige Stehvermögen, um eine Führung auch mal über die Zeit zu retten. Klar ist aber auch: Verliert der SVS eines der beiden Spiele, dann rückt die Rettung in ganz weite Ferne und Halimis Achterbahn würde zum freien Fall werden.

Die nächsten Aufgaben

Sonntag, 7. März, 13.30 Uhr: bei Eintracht Braunschweig.

Samstag, 13. März, 13 Uhr: zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf.

Samstag, 20 März, 13 Uhr: bei Erzgebirge Aue.

