Plötzlich wertvoller als je zuvor

Man soll bekanntlich den Tag nicht vor dem Abend loben. Doch nach zuletzt drei Saisonerfolgen in Serie sieht es ganz danach aus, als ob sich die Academics Heidelberg sieben Spieltage vor dem Ende der regulären Saison in der Basketball-Bundesliga endgültig jeglicher Abstiegssorgen entledigt haben.

Dies ist maßgeblich auch ein Verdienst des 27-jährigen Power Forward und Co-Kapitäns Max Ugrai. Beim spektakulären 109:100-Erfolg gegen Bamberg zeigte der 2,04-Meter-Mann jüngst eine wirklich makellose Vorstellung. „Wir treffen einfach wesentlich besser als vorher in dieser Saison“, erklärt Ugrai den momentanen klaren Aufwärtstrend des gesamten Teams.

In seinem mittlerweile 200. Bundesligamatch besaß Ugrai den besten Effizienzwert aller Heidelberger, lag sogar knapp vor dem US-amerikanischen Topstar Eric Washington, dem Belgier Elias Lasisi und dem nachverpflichteten Australier Jack McVeigh. Von den Fans wurde er über die sozialen Medien zum „Player of the Game“ gekürt.

Kein Wunder: 25 Punkte, sechs Rebounds, drei Assists sind überragende Werte, die durch eine 88-prozentige Trefferquote aus dem Feld und eine jeweils 100-prozentige Quote von der Drei-Punkte-Linie (3/3) sowie der Freiwurflinie (8/8) komplettiert wurden. Mit unnachahmlicher Scoringpower des genannten Quartetts zogen die Academics den favorisierten Bambergern den Zahn und möchten diesen Elan gleich ins nächste Heimspiel an diesem Freitag (19 Uhr, SNP Dome) gegen Neuling Rostock Seawolves mitnehmen.

Immer cool

„Bei uns läuft es gerade“, sagt Max Ugrai in seiner typischen Art und Bescheidenheit, „und bei mir eben auch.“ In seiner zweiten Saison ist der coole, scheinbar fast nie aus der Ruhe zu bringende Profi nicht mehr aus dem Team der Universitätsstädter wegzudenken. Ugrai gilt beim finnischen Trainer Joonas Iisaloals als feste Konstante und Größe. Der Mann aus dem beschaulichen 400-Einwohner-Örtchen Heckfeld im Main-Tauber-Kreis ist darüber hinaus auch der einzige Academic, der alle bisherigen 27 Bundesligapartien bestritten hat.

Anpassen und durchschlagen

Heidelberg ist nach Würzburg, Jena, Ulm und Bremerhaven die fünfte Profistation des Spielers, der früh auszog, um die Basketballwelt zu erobern. Ugrai ist gewohnt, sich anzupassen und durchzuschlagen. Bei den Academics hat er seinen abgezockten Stil noch einmal „feingetunt“. Nie war der einstige Jugend-, Junioren-, U20- und A2-Nationalspieler wertvoller als heute. In Heidelberg ist er nach den Importspielern Washington und McVeigh mit durchschnittlich 11,5 Punkten der drittbeste Scorer – und zugleich der beste Deutsche.

Max Ugrai fühlt sich rundum wohl in der Kurpfalz. Mit seiner älteren Schwester Hannah (29), die in der Academics-Geschäftsstelle (Bereich Marketing und Kommunikation) in der Bahnhofstraße arbeitet, hat er eine Dreizimmerwohnung in Handschuhsheim bezogen. Die „WG Ugrai“ funktioniert, es wird viel geflachst und hin und wieder sogar zusammen gekocht. „Wir haben schon immer ein richtig gutes Verhältnis zueinander“, berichtet Hannah Ugrai augenzwinkernd.

Ein bisschen „Nestwärme“ und Heimatgefühle können offensichtlich nicht schaden. acaj