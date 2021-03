Im Gegensatz zu vielen Vereinen, besonders aus dem Norden, die immer noch keine Hallen betreten dürfen, haben die Akteure der HG Oftersheim/Schwetzingen inzwischen ihren Übungsbetrieb fortgeführt und wären für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 3. Handball-Liga sowie der A-Jugend-Bundesliga bereit. Ob dieser aber auch die Zustimmung der Behörden findet, ist noch offen. In der nächsten Saison wird dann einer von ihnen nicht mehr dabei sein. Rechtsaußen Yannik Polifka (Bild oben) beschloss, seinen Einstieg in die Aktivenwelt auf der anderen Rheinseite zu begehen.

In der Pfalz kooperieren in Zukunft die TSG Friesenheim und der TV Hochdorf über alle Ebenen, haben sich zum Handball-Leistungszentrum (HLZ) Friesenheim/Hochdorf zusammengeschlossen und gehen im männlichen Bereich ab der nächsten Runde gemeinsam an den Start, inklusive gemeinsamer Spielbetriebs-GmbH. Der TVH bringt dabei einen Drittliga-Startplatz ein und dort soll der 18-jährige Polifka, der in der zurückliegenden Saison für die HG in der Jugend-Bundesliga spielte, zum Zuge kommen.

Buschsieper freut sich

„Mit Yannik bekommen wir einen ehrgeizigen, sehr gut ausgebildeten Spieler, der bereits in der Jugend-Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht hat. Mit der notwendigen Geduld hat er beste Voraussetzungen, um sich hier kontinuierlich weiterzuentwickeln“, blickt Martin Buschsieper, der Sportliche Leiter des Konstrukts, voraus. mj/Bild: Schwerdt