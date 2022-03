Polster soll anwachsen

Der Vorsprung des SC Olympia Neulußheim in der Kreisklasse A1 auf den Relegationsrang beträgt nur sechs Punkte. Dennoch könnte mit einem Sieg am Wochenende gegen den TSV Neckarau II das Polster im Optimalfall vergrößert und noch dazu ein direkter Tabellennachbar distanziert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von einer Vorentscheidung im Abstiegskampf will Trainer Veysel Beyaz aber noch nicht sprechen, würde sich mit einem Dreier aber wesentlich besser fühlen: „Ich denke, es wäre immerhin ein Schritt in die richtige Richtung.“ Die personellen Voraussetzungen sind allerdings alles andere als optimal. Noch immer muss der Neulußheimer Coach sieben Spieler ersetzen und an der Aufstellung basteln. Genau dieses Manko stand am vergangenen Wochenende ursächlich für die 1:5-Niederlage beim FC Türkspor Mannheim II. Eine solche Klatsche soll gegen den TSV Neckarau II nicht nur vermieden, sondern auch in einen Sieg gedreht werden.

Mit Spannung wird an die Tabellenspitze geschaut, wo die SG Oftersheim in den Gipfelwochen auf den Viertplatzierten SV Rohrhof trifft. Der FV 1918 Brühl II reist zum ebenfalls starken SC Pfingstberg/Hochstätt. wy

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2