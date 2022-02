Präsenz in der Abwehr durchziehen

Obwohl die HG Oftersheim/Schwetzingen zuletzt in der Jugend-Bundesliga Handball beim SVS Kornwestheim einen überzeugenden Sieg abgeliefert hat, geht für ihren Trainer Christoph Lahme der nächste Auswärtsgegner, der HC Erlangen (Sonntag, 15.30 Uhr) durchaus als Favorit in den bevorstehenden Vergleich.

De facto stehen die Bayern hinter den Badenern auf Platz drei der Tabelle, haben in der Realität aber bisher auch drei Spiele weniger austragen und dabei nur vier Minuszähler eingesammelt, die HG bereits acht. In der Heimpartie führten die Kurpfälzer zur Pause klar, verloren aber in Hälfte zwei komplett den Kopf. „Deshalb müssen wir im Gegensatz zum Hinspiel deutlich weniger Fehler machen. Es gilt, unsere Präsenz in der Abwehr wirklich über 60 Minuten durchzuziehen“, sagt Lahme. mj

