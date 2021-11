Prim in Höchstform reicht nicht

Tischtennis-Bezirksligist TTC Reilingen musste im Heimspiel gegen den TTC Weinheim III auf drei Stammspieler verzichten und konnte somit nicht an die Ergebnisse der Vorwoche anknüpfen. Eine herbe 4:9-Heimniederlage war die logische Konsequenz. Bereits im Doppel kamen nur Prim/Knauf zu einem Punktgewinn. Mark Prim präsentierte sich in Höchstform, er bezwang Weinheims Nummer zwei Andreas Bürner klar mit 3:1 und rang die Nummer eins Jascha Hönig in fünf Sätzen nieder. Daniel Knauf konnte ebenfalls gegen Bürner punkten. Stefan Wenneker und Heinz Braun hatten im mittleren Paarkreuz gute Gelegenheiten zur Ergebniskorrektur, beide unterlagen aber Mario Mohr jeweils knapp in fünf Sätzen. „Die Niederlage geht vollkommen in Ordnung. Mit etwas mehr Glück hätten wir zwar ein knapperes Ergebnis erreichen können, bis zu einem Punktgewinn wäre es jedoch noch ein sehr weiter Weg gewesen.“ resümierte Mannschaftsführer Daniel Knauf.

Tabellenführer TTC Ketsch II behielt seine weiße Weste auch im Auswärtsspiel bei der SG Hemsbach-Birkenau. In einem hart umkämpften Spiel behielten die Gäste am Ende mit 9:5 knapp die Oberhand. Mit 2:1 kamen die Ketscher gut aus den Doppeln. Im oberen Paarkreuz mussten Roman Nagurski und Max Wollenweber aber eine Niederlage hinnehmen. Nadim Razvi und Tim Schütze brachten Ketsch wieder knapp in Führung. Benjamin Rehn musste sich gegen Ersatzmann Christopher Müller anstrengen, um knapp mit 3:2 zu gewinnen. Roman Nagurski erhöhte mit einem hart umkämpften 3:2 gegen Sebastian Trieb auf 6:4. Tim Schütze musste nach Nadim Razvis 7:5 einen 1:2-Rückstand gegen Paul Nikolaev drehen. Benjamin Rehn setzte schließlich den Schlusspunkt.

Remis im Derby

Das Derby zwischen dem TTC Hockenheim III und dem TTC Ketsch III endete leistungsgerecht 8:8. Außer im Eröffnungsdoppel liefen die Gastgeber permanent einem knappen Rückstand hinterher, konnten aber immer wieder ausgleichen. Im Einzel holten alle Hockenheimer Spieler jeweils einen Punkt. Auf Ketscher Seite beherrschte Timo Cischinsky sowohl Nils Pokrandt als auch Sebastian Schneider.

Am Vortag war Hockenheims Drittvertretung beim 1:9 gegen Tabellenführer St. Ilgen ohne echte Chance. Nur das Doppel Jakob/Keller rang den Gastgebern einen Zähler ab. Ähnlich erging es der Oftersheimer Zweitvertretung beim Tabellenzweiten TTV Mühlhausen II. Mit drei Ersatzspielern verlor man mit 0:9. Der TTC Hockenheim II behielt beim 9:4 gegen den TTV Heidelberg III die Oberhand. Nach der 2:1-Doppelführung sorgten die Gastgeber mit fünf Siegen durch Bernd Potthast, Felix Eustachi und Pascal Leske-Koch, Uwe Piske und Frederic Bossuot für eine beruhigende 7:2-Führung. Leske-Koch und Hamleh sorgten schließlich für den verdienten Sieg der Rennstädter. mbu

