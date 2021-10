Prim und Vögele glänzen

Tischtennis-Bezirksligist TTC Reilingen absolvierte einen Doppelspieltag mit zwei Auswärtsspielen und kehrte mit einem deutlichen 9:3-Sieg bei der SG Sandhofen/TV Waldhof sowie einem knappen 9:7-Erfolg beim SV Waldhilsbach zurück. Mit diesen beiden Erfolgen lösten die Reilinger vorübergehend den spielfreien und bislang ungeschlagenen TTC Ketsch II als Tabellenführer ab.

In Sandhofen gingen die Reilinger mit 2:1 durch Prim/Vögele und Knauf/Braun in Führung. Mark Prim, Manuel Vögele und Daniel Knauf erspielten eine 5:1-Führung für die Gäste. Dennis Pulver erhöhte nach den Niederlagen von Adrian Sowa und Heinz Braun auf 6:3. In der zweiten Einzelrunde machten erneut Prim, Vögele und Knauf den klaren Sieg perfekt.

Wesentlich schwieriger lief es bei dem in Tischtenniskreisen gefürchteten Auswärtsspiel in Waldhilsbach. Reilingen fand zunächst nicht ins Spiel, Prim/Vögele holten den einzigen Doppelpunkt zu Beginn. Auch in den ersten Einzeln liefen die Gäste der Waldhilsbacher Führung hinterher, Mark Prim und Stefan Wenneker verkürzten zum 3:4. Erst das hintere Paarkreuz mit einem glänzend aufgelegten Heinz Braun und Dennis Pulver brachten Reilingen erstmals mit 5:4 in Führung. Die zweite Einzelrunde verlief in allen drei Paarkreuzen ausgeglichen, Manuel Vögele, Stefan Wenneker und Heinz Braun hielten den Vorsprung zum 8:7. Mit ihrer besten Saisonleistung konnte das Reilinger Spitzendoppel Prim/Vögele das Waldhilsbacher Spitzendoppel Holub/Bähr mit 3:1 bezwingen. „Zwei Siege auswärts in zwei Schlüsselspielen, das ist das Maximum, das wir erreichen konnten“, freute sich Reilingens Nummer 1 Mark Prim.

Plankstadt mit 8:8-Remis

Die TSG Plankstadt trennte sich im Spiel gegen die SG Heidelberg-Neuenheim 8:8. Außer im Eröffnungsdoppel durch Vierling/Müller liefen die Gastgeber der Führung der Neuenheimer hinterher. Im oberen Paarkreuz mussten sich Gernot Müller und Luca Vierling dem Neuenheimer Spitzenspieler Karsten Weis geschlagen geben. Beide konnten aber Alexander Wittmann bezwingen. Eine ähnliche Situation gab es in der Mitte. Arnd von Conrady und Wilmar Becker konnten Niklas Lederer besiegen, mussten sich aber Eugen Stückert geschlagen geben. Im hinteren Paarkreuz agierte Thomas Braunbart etwas unglücklich gegen Rainer Abt. Nachdem er einen 0:2 Satzrückstand egalisierte, musste er sich im fünften Satz 8:11 geschlagen geben. Markus Kolb eröffnete mit seinen beiden klaren Siegen die Möglichkeit, im Schlussdoppel noch zum Ausgleich zu kommen. Diese Chance ließen sich Müller/Vierling letztlich mit 3:1 nicht nehmen.

Die Damen des TV Schwetzingen II gewannen das Heimspiel gegen den TTC Weinheim-West III mit 7:3 und führen weiter ungeschlagen die Tabelle an.

Hockenheim III im Derby überlegen

Im Lokalderby schlug die ersatzgeschwächte dritte Mannschaft des TTC Hockenheim die TTG Oftersheim II mit 9:6. Zu Beginn sah es zunächst nicht nach einem Sieg der Gastgeber aus, die Gäste gingen mit 2:1 durch Maier/Gericke und Gerhard/Biundo in Führung. Schneider/Pokrandt punkteten für die Rennstädter. Bastian Wolff verletzte sich im Doppel und musste beide Einzel aufgeben, eine markante Schwächung für Hockenheim und zwei kampflose Punkte für Thorsten Maier und Frank Gerhard. 4:2 hieß es nach einem Sieg von Mathias Röderer gegen Sebastian Schneider für Oftersheim, zuvor hatte Nils Pokrandt gegen Wolfgang Gericke das zwischenzeitliche 2:2 für die Gastgeber erzielt. Marvin Ballmann leitete mit seinem Sieg gegen Frank Gerhard die Wende ein. Hockenheims unteres Paarkreuz mit Christian Keller und dem kurzfristig für Jens Jakob eingesprungenen Ersatzmann Sandor Herendy waren ihren Kontrahenten Miguel Gomez und Nicolas Biundo immer einen Schritt voraus und erzielten die 5:4-Führung der Gastgeber.

Röderer beherrschte Pokrandt im Duell der Spitzenspieler nach Belieben und glich zum 5:5 für Oftersheim aus. Sebastian Schneider ließ dagegen Wolfgang Gericke zu keinem Zeitpunkt auf Betriebstemperatur kommen und brachte die Gastgeber mit 6:5 in Führung. Auch in der zweiten Einzelrunde waren Ballmann, Keller und Herendy ihren Gegenspielern in den entscheidenden Spielsituationen überlegen und brachten den Sieg unter Dach und Fach. Mit Ausnahme von Mathias Röderer riefen die Gäste zu keiner Zeit ihr Potenzial in den Einzeln ab und zeigten sich entsprechend enttäuscht. Dagegen freute sich Hockenheims Kapitän Marvin Ballmann über den ersten Saisonsieg seines Teams. mbu