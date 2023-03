Primus alles abverlangt

Die Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen II forderten dem Badenliga-Tabellenführer bis zum Schluss alles ab, unterlagen aber mit 24:26 (12:12). „Wir haben von Anfang an an die eigene Chance geglaubt und über 60 Minuten den Gegner in unserer Abwehr vor Herausforderungen gestellt. Den Plan, dort mit einer 5:1-Formation zu spielen, haben wir mit Raul Seidenfuß und Normen Merkel gut umgesetzt. Es hat gut funktioniert“, lobte Trainer Jan Philipps.

Entscheidender Unterschied war der Verlauf der zweiten Spielhälfte. Der Gastgeber leistete sich zwar weniger missglückte Angriffe als zuvor, generierte hinten aber absolut keine Balleroberungen mehr. „Mitte der zweiten Halbzeit hatten wir den Glauben an etwas Zählbares verloren“, analysierte Philipps. Die Bruchsaler kamen teilweise mit einfachen Kreuzungen zum Erfolg und verzeichneten eine fast 100-prozentige Effizienz. Erst nach dem 18:24 (52.) ging wieder ein Ruck durch das heimische Team. Die HG holte auf und erst ein vergebener Konter und die ablaufende Zeit machten ihr ein Strich durch die Rechnung auf einen möglichen Punktgewinn.

SGL II meldet ab

Derweil trat die punktlose SG Leutershausen II zum dritten Mal nicht an, kam mit der Abmeldung des Teams einem „Rauswurf“ zuvor, sodass die aus der Wertung genommenen Resultate keine Folgen haben.

HG: Herb (1), Bräunling; Schulz (3/1), Metz (4), Fendrich (5/1), Auth, Fichtner, Thüre (1), Rothardt (1), Merkel (2), Grimm (2), Zimprich (2), Redmann (1), Seidenfuß (2). mj