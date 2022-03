Prioritäten liegen auf Handball und Abitur

Rückraumspieler Till Nasgowitz ist wie sein Kollege Marc Kern am Kreis noch im Endspurt seines letzten A-Jugendjahres, der sich jetzt sogar anschickt, gegen den TV Bittenfeld im 1/16-Finale um die deutsche Handball-Meisterschaft zu spielen. Während der Saison ist er weiter in den Trainingskader der Drittliga-Mannschaft bei der HG Oftersheim/Schwetzingen gerutscht und kam dann auch sukzessive zu seinen ersten Einsätzen an der Seite seines Bruders Nils – so wie am Mittwochabend in Dansenberg oder wahrscheinlich auch an diesem Samstag im Derby gegen die SG Leutershausen. Für unsere Zeitung blickte der 18-jährige Schwetzinger auf seinen handballerischen Werdegang zurück und ein wenig in die Zukunft voraus.

Wie verlief Ihr bisheriger sportlicher Weg?

Till Nasgowitz freut sich über die Einsätze in der ersten Mannschaft. © HG

Till Nasgowitz: Angefangen hat alles in Leutershausen, bis ich zur E-Jugend nach Weinheim gewechselt bin. Seit meinem ersten Jahr C-Jugend spiele ich bei der HG Oftersheim/Schwetzingen. Highlights waren für mich vor allem mein erstes Jahr A-Jugend in der Bundesliga noch als B-Jugendlicher und nun meine ersten Einsätze in der 3. Liga als A-JugendSpieler.

Wie verlief die Integration in die erste Mannschaft?

Nasgowitz: Da ich auch im vergangenen Jahr teilweise schon bei der ersten Mannschaft trainiert habe, habe ich mich direkt wohlgefühlt und freue mich auch auf die kommende Zeit.

Wie waren die Empfindungen bei den bisherigen Drittliga-Spielen?

Nasgowitz: Es war für mich natürlich eine Umstellung vom Nachwuchs- zum Männerbereich, allerdings ist es mein Anspruch, in der Jugend wie bei den Aktiven einfach mein Bestes zu geben.

Wie ist der große Zeitaufwand mit Sport, Ausbildung und Freizeit zu bewältigen?

Nasgowitz: Das gelingt mir durch gutes Planen der Trainingseinheiten und ein klares Prioritätensetzen auf Handball und Abitur.

Was erwartest du von dem Spiel am Samstag gegen die SG Leutershausen?

Nasgowitz: Ich erwarte ein enges Spiel, um noch die letzten Punkte vor der Abstiegsrunde zu sammeln und Sicherheit für die kommende Abstiegsrunde zu bekommen. Für mich persönlich ist es wichtig, von Spiel zu Spiel Fortschritte zu machen und mich immer mehr in der 3. Liga zu etablieren.

Wie sieht die weitere sportliche Planung aus?

Nasgowitz: Am liebsten würde ich mein kommendes Jahr in der 3. Liga bei der HG Oftersheim/Schwetzingen spielen, jedoch muss ich in den kommenden Wochen und Monaten noch schauen, wie das mit dem zukünftigen Studienort zu vereinbaren ist.