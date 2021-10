Es wird im besten Fall eine Punktlandung. Die Frage, ob Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim nach der Absage der Partie am Wochenende beim TSV 1860 München für das nächste Drittliga-Match am kommenden Samstag (14 Uhr) im Carl-Benz-Stadion gegen den FSV Zwickau eine Mannschaft mit mindestens 16 Spielern zusammenbekommt, entscheidet sich erst im Laufe der Woche. Im Training am Sonntag konnte

...