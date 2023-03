Punkte für Klassenerhalt

Zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Tischtennis-Bezirksklasse holte der TTC Hockenheim II im Derby beim Tabellenletzten TTC Ketsch III. Damit schafften sich die Rennstädter ein Vierpunktepolster zum Relegationsplatz, den die TSG Eintracht Plankstadt II derzeit einnimmt. Hockenheim ging mit 2:1 aus den Doppeln in Führung, Steinle/Potthast und Adameit/Bossuot waren für die Gäste erfolgreich, Faulhaber/Ebert hielten für Ketsch dagegen. Hart umkämpft war danach das obere Paarkreuz. Martin Faulhaber musste sich Marvin Ballmann und Ulli Steinle in fünf Sätzen knapp geschlagen geben. Jendrik Sturm entschied trotz dreier Matchbälle von Steinle das Spiel am Ende doch noch für sich. Uwe Hemmerich wies Ralph Adameit zwar mit 3:0 in die Schranken, die Gäste gaben sich aber keine weitere Blöße und siegten 9:3.

Die DJK Dossenheim bezwang die TSG Eintracht Plankstadt II mit 9:1. Beide Teams traten mit drei Ersatzspielern an. Hierbei hatten die Gastgeber die deutlich bessere Effektivität, obwohl Nicolas Ridinger, Lukas Ott und Nachwuchstalent Anna Brandt deutlich niedriger spielen als die Routiniers Wilmar Becker, Dietmar Pfründer und Rüdiger von Hein. Ridinger schlug Becker 3:1, Brandt besiegte Pfründer (3:1) und Ott rang von Hein in fünf Sätzen nieder. mbu